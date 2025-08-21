Rector UNAM: Educación superior pública y autónoma necesita una arquitectura jurídica sólida, que no tema al cambio 

Rector de la UNAM El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, sostuvo que la educación superior pública y autónoma requiere una arquitectura jurídica sólida, que no tema al cambio (BENJAMIN_CHAIRES)

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas sostuvo que la máxima casa de estudios tiene la convicción de que la educación superior pública y la autónoma necesitan una arquitectura jurídica sólida ética y adaptativa que no tema al cambio, y tampoco renuncie a sus fundamentos

Sostuvo que lejos de ser un apéndice del derecho administrativo, el entramado jurídico en las instituciones de educación superior debe articular disposiciones federales, estatales e internas, reflejando la pluralidad y vitalidad del sistema de educación superior pública.

Actualmente, enfatizó, atravesamos una etapa de cambios y reformas impostergables en torno a la ciencia, la educación, la equidad de género, la digitalización, el medio ambiente y la cultura. Este escenario demanda vigilancia activa, una capacidad analítica constante, una firme disposición al trabajo conjunto.

Así lo estableció durante su intervención al inaugurar el XIX Seminario de la Red Jurídica de Universidades Públicas, cuyo lema es “Construyendo la Universidad Pública del siglo XXI”, evento al que asistieron abogados y especialistas en Derecho.

Resaltó que se debe reconocer que la labor de todas y todos los abogados y juristas, lo cual es indispensable al traducir el lenguaje del derecho a la operación cotidiana de las instituciones de educación superior, acompañar los procesos de transformación, la prevención de conflictos, construir confianza y salvaguardar los principios ante las transformaciones sociales y apertura a la innovación.

En su oportunidad, el abogado General de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, añadió que las universidades son espacios en constante proceso de traducción y redefinición a través de las interacciones entre sus actores, lo que las convierte en un espacio complejo donde se construye y reproduce conocimiento, pero también donde se negocia la autonomía y la estructura organizacional.

No se puede pensar en la universidad pública mexicana, enfatizó, más allá de su tamaño o dimensiones sin una fuerte estructura administrativa. Dentro de esta los servicios legales juegan un rol imprescindible para representar a las universidades, hacer frente a los diversos tipos de litigios de sus comunidades, llevar a cabo las contrataciones de bienes servicios y personal; en general, dar la asesoría necesaria que haga compatible el marco normativo universitario y el sistema jurídico nacional y local.

De ahí que el encuentro, que concluye mañana 22 de agosto, busca coadyuvar en el establecimiento de las bases que permitan a las universidades públicas transformarse para volverse más accesibles, autónomas y comprometidas con las necesidades sociales.

En su oportunidad, Luis Armando González Plascencia, secretario General Ejecutivo de la ANUIES, refirió que en este momento la humanidad enfrenta un cambio civilizatorio que está afectando a las universidades, lo que se refleja en los entornos jurídicos en una fuerte presión que ejercen ideologías extremas que cuestionan el avance que con grandes esfuerzos hemos y han logrado las distintas expresiones de la diversidad en contra de los derechos humanos.

En un contexto, continuó, caracterizado por la constante amenaza de violación a nuestras autonomías, así como por las presiones financieras que enfrentamos, me parece que el ejercicio del derecho en las instituciones universitarias se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de nuestras comunidades y exige una mentalidad abierta del jurista a la transformación social y al cambio jurídico.