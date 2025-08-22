Avanza 91% modernización de la autopista Pátzcuaro–Uruapan en Michoacán

Carretera Pátzcuaro-Uruapan

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que la modernización y ampliación a cuatro carriles de la autopista Pátzcuaro–Uruapan registra ya un avance del 91 por ciento.

El proyecto, que forma parte de la Autopista Siglo XXI Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, contempla una inversión de 520 millones de pesos y tiene como objetivo mejorar la conectividad en el corredor turístico y comercial del occidente de Michoacán, además de ofrecer mayor seguridad a las comunidades productivas de la región.

La obra, de 22 kilómetros en total, ya tiene en operación 13.6 km y concluidos 4.5 km, mientras que actualmente se trabaja en un tramo de 3.9 km. Entre sus avances más importantes se encuentra la construcción de 10 estructuras: cuatro pasos inferiores vehiculares, dos pasos superiores vehiculares, dos pasos inferiores de ferrocarril, un viaducto y un paso peatonal.

En los trabajos participan 84 trabajadores apoyados con 15 maquinarias, y se espera que la obra quede terminada el 30 de septiembre, de acuerdo con estimaciones del Centro SICT Michoacán.

La modernización de este tramo carretero se integra al Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, que impulsa el Gobierno de México para mejorar la red de autopistas en el país.