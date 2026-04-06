El AIFA cumple un mes más… y con polémica: así le ha ido al aeropuerto y estas novedades alista (Claudia Sheinbaum Pardo - AIFA)

Este 21 de marzo de 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplió 4 años de su apertura. Inaugurado el 21 de marzo de 2022, este complejo aéreo forma parte del sistema aeroportuario regional que sirve a la zona metropolitana del Valle de México, comprendiendo la Ciudad de México y el Estado de Hidalgo, extendiéndose en los municipios de Santa Lucía, Zumpango, Nextlalpan, Tecámac y el Estado de México.

El pasado 3 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en sus redes sociales que el AIFA se encontraba en una afluencia de “vuelos al 100 a todos los destinos” con motivo de Semana Santa, por lo que compartió imágenes de las instalaciones señalando la alta demanda de los ciudadanos para utilizar este aeropuerto perteneciente al Gobierno de México, y que sirve como complemento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Además, la mandataria mexicana señaló que “el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos”, motivo por el que compartió las imágenes del día domingo.

Fotografías compartidas del AIFA en Semana Santa generan debate

Tras la publicación del viernes 3 de abril a las 3:56 p.m., donde la presidenta señala una alta afluencia en el también conocido Aeropuerto Felipe Ángeles, se generó un amplio debate en redes sociales, con señalamientos de algunos usuarios y defensa de otros.

Por una parte, usuarios en redes sociales señalaron una supuesta manipulación en las imágenes compartidas por la jefa del Ejecutivo en su cuenta personal de Facebook, argumentando que existían inconsistencias en extremidades y defectos en las mismas fotografías, como si se tratara de presuntas imágenes generadas con inteligencia artificial, en lugar de fotografías reales del aeropuerto, como habían sido originalmente compartidas en la cuenta de la presidenta.

Sin embargo, respecto a las acusaciones, durante la conferencia matutina de este lunes 3 de abril, Claudia Sheinbaum rechazó dichas versiones, señalando: “Subí unas fotografías de cómo se encontraba el AIFA...”, y añadió sobre las acusaciones: “Diciendo que era inteligencia artificial, que en realidad el AIFA no había estado así, que no había personas en el AIFA; hubo un diputado que se fue al AIFA a decir ‘no miren, no hay personas’, y mientras tanto por atrás estaban pasando las personas... ridículo, de verdad”, expresó la mandataria.

Además, añadió que estas acusaciones provenían de la oposición, argumentando que “es utilizar la mentira y la calumnia como forma de comunicación”.

Con respecto a dichas acusaciones, la mandataria señaló que, debido a esto, el día de ayer 5 de abril subió un video para mostrar cuál era la afluencia de pasajeros, para desmentir las acusaciones de uso de inteligencia artificial, explicando que aproximadamente 69 mil personas usaron dicho complejo aeroportuario.

Ridículo: Sheinbaum a la oposición que negó pasajeros en el AIFA



“Diciendo que era IA, que no había personas. Es el enojo llevado al máximo extremo”, declaró la presidenta @Claudiashein ante las descalificaciones de @FDoringCasar contra el @aifaaero. pic.twitter.com/APG9Ue8gjs — LA OCTAVA (@laoctavadigital) April 6, 2026





AIFA: ¿qué novedades ofrece el aeropuerto para 2026?

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se compone de dos pistas de despegue y aterrizaje, construidas con concreto hidráulico de 100 cm de espesor, lo que permite una alta resistencia para miles de operaciones aéreas.

Como parte de la llegada del Mundial FIFA 2026, el jardín central del AIFA alberga una pieza a gran escala del balón oficial de la contienda mundialista, donde invitan a los asistentes a tomarse fotografías.

AIFA y su escuadrón de perritos de apoyo emocional

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con un escuadrón de perros de apoyo emocional.

Como parte de este grupo, se presentó a Tacho, un perrito que estará acompañando a las y los pasajeros durante su experiencia de viaje, y que junto con Dela, Mamut, Marshal y Goliat buscan reducir el estrés y la ansiedad de los viajeros.

Entrenados por la Guardia Nacional, estos canes recorren salas de espera y zonas públicas portando pecheras azules para brindar calma a los pasajeros del aeropuerto, y Tacho es el integrante más reciente hasta el momento.