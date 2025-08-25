Califica Noroña de “cretino y servil” a cónsul de México en Miami, por defender Alcatraz Aligator

Rutilio Escandón, cónsul de México e Miami asegura que "le han hecho mala fama" a Alcatraz Aligator donde se encuentran detenidos 78 migrantes mexicanos (La Crónica de Hoy)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el ex gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas luego de que el ahora cónsul de México en Miami Florida defendiera el centro de detención de migrantes en Estados Unidos denominado Alcatraz de los caimanes ubicado al sur de Florida y calificó de “cretino” y servil por minimizar las condiciones inhumanas en que se encuentran nuestros connacionales en ese lugar.

El morenista la emprendió contra el cuñado del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López al acusarlo de tibio, obsequioso y servil luego de que el cónsul de México en Miami, consideró que los migrantes mexicanos “no están tan mal” en Alcatraz Aligator, pues le han hecho mala fama a ese lugar.

En ese sentido, Fernández Noroña retó al cónsul de México en Miami que se vaya a vivir a Alcatraz Aligatir si es que dice que las condiciones “no están tan mal”.

“Este Rutilio Escandón es un cretino de verdad, el cónsul en Miami, es un cretino, ir a decir que no están tan mal las condiciones, que se vaya a vivir ahí el cabrón con los migrantes, a ver si es cierto que no están tan mal las condiciones, sirve que los ayuda más, es de veras lamentable su papel, lamentable”, afirmó.

Fernández Noroña, lamentó el papel que ha desempeñado Escandón en la protección y defensa de los migrantes mexicanos en el marco de las redadas y campaña antiinmigrante que tiene en marcha el gobierno de Donal Trump que ha impactado en cientos de connacionales que se encuentran en ese país legal o ilegalmente.

POSTURA SERVIL

El legislador criticó que el ex gobernador de Chiapas haya minimizado las condiciones del centro de detención y señaló que la postura del cónsul refleja una actitud “servil” frente al gobierno estadounidense. “Están ahí para defender a nuestros compatriotas, no para andar de queda bien”, enfatizó.

“Estos penales violan los derechos humanos y buscan lastimar la dignidad de los seres humanos. Además, los detenidos son migrantes que no han cometido delitos, no son delincuentes”, acusó

En días pasados, el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón reportó que hay 78 mexicanos detenido en Alcatraz Aligator y según él, “están en buenas condiciones” y de paso defendió ese lugar que ha sido blanco de críticas por posibles violaciones a los derechos humanos de migrantes y malas condiciones de detención.

Rutilio aseguró que “le hicieron mala fama” a ese centro de detención y aseguró a los familiares de los migrantes detenidos que no deben sentir miedo porque están en “buen resguardo”.