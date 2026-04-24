TEPJF refuerza justicia electoral con atención gratuita y cercana a la ciudadanía

Voto indigena SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, OAXACA, (Fotógrafo Especial)

Con el fin de fortalecer su presencia en el territorio mexicano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF ) busca acercar la justicia electoral a la población a través de la Defensoría Pública Electoral, un servicio gratuito que en la última década ha brindado más de 6 mil 200 atenciones en todo el país.

El magistrado presidente de la Sala Superior Gilberto Bátiz García destacó que este modelo permite acompañar, orientar y representar a personas que buscan hacer valer sus derechos político-electorales, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

Desde su creación en 2016, la Defensoría ha ampliado su cobertura, que aunque inició como un servicio enfocado en comunidades indígenas, hoy también atiende a juventudes, personas adultas mayores y personas privadas de la libertad.

Además, el TEPJF ha implementado una estrategia de “justicia cercana”, que implica llevar estos servicios directamente a distintas regiones del país. Estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán concentran más del 60% de las atenciones, debido a su diversidad social y cultural.

Los retos que ha asumido el TEPJF, que ahora tienen un perspectiva global, se han magnificado tanto que la perspectiva de justicia cercana permite comprometer a este órgano jurisdiccional ahora desde el territorio nacional.

El magistrado subrayó que esta cercanía no solo busca resolver casos, sino generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones, en un contexto donde el acceso a la justicia sigue siendo desigual.“Para nosotros la itinerancia refiere cercanía, cercanía para escuchar, pero sobre todo para comprender los contextos y que posibiliten que el Tribunal tenga un vínculo afectivo directo con la ciudadanía, que permita que haya certeza, que permita que haya confianza” destacó.

Actualmente, las personas pueden acceder a estos servicios a través del sitio oficial del Tribunal o mediante canales directos como WhatsApp.