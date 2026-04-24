Nacional

La Defensoría Pública Electoral ya ha brindado más de 6 mil atenciones en una década, con énfasis en grupos vulnerables

TEPJF refuerza justicia electoral con atención gratuita y cercana a la ciudadanía

Por Tamara Ramírez Villegas
Voto indigena SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, OAXACA, (Fotógrafo Especial)

Con el fin de fortalecer su presencia en el territorio mexicano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF ) busca acercar la justicia electoral a la población a través de la Defensoría Pública Electoral, un servicio gratuito que en la última década ha brindado más de 6 mil 200 atenciones en todo el país.

El magistrado presidente de la Sala Superior Gilberto Bátiz García destacó que este modelo permite acompañar, orientar y representar a personas que buscan hacer valer sus derechos político-electorales, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

Desde su creación en 2016, la Defensoría ha ampliado su cobertura, que aunque inició como un servicio enfocado en comunidades indígenas, hoy también atiende a juventudes, personas adultas mayores y personas privadas de la libertad.

Además, el TEPJF ha implementado una estrategia de “justicia cercana”, que implica llevar estos servicios directamente a distintas regiones del país. Estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán concentran más del 60% de las atenciones, debido a su diversidad social y cultural.

Los retos que ha asumido el TEPJF, que ahora tienen un perspectiva global, se han magnificado tanto que la perspectiva de justicia cercana permite comprometer a este órgano jurisdiccional ahora desde el territorio nacional.

El magistrado subrayó que esta cercanía no solo busca resolver casos, sino generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones, en un contexto donde el acceso a la justicia sigue siendo desigual.“Para nosotros la itinerancia refiere cercanía, cercanía para escuchar, pero sobre todo para comprender los contextos y que posibiliten que el Tribunal tenga un vínculo afectivo directo con la ciudadanía, que permita que haya certeza, que permita que haya confianza” destacó.

Actualmente, las personas pueden acceder a estos servicios a través del sitio oficial del Tribunal o mediante canales directos como WhatsApp.

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