Inaugurarán este domingo el Tren Suburbano Lechería–AIFA; estiman más de 82 mil usuarios al día

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, prevén encabezar este domingo la inauguración del Tren Suburbano en el tramo Lechería–AIFA, una obra ferroviaria de 23.7 kilómetros que contempla seis estaciones intermedias y una demanda estimada superior a 82 mil pasajeros diarios.

El nuevo servicio conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y reducirá el tiempo de traslado desde la estación Buenavista —terminal del tren en la Ciudad de México— a menos de 40 minutos, de acuerdo con datos oficiales. La línea busca atender a usuarios provenientes tanto de la capital del país como de municipios mexiquenses como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

El sistema operará con doble vía electrificada y una flota inicial de 10 trenes con capacidad para 719 pasajeros cada uno. En horarios de mayor afluencia podrán acoplarse dos unidades para duplicar la capacidad. El intervalo estimado entre trenes será de 15 minutos y el horario de servicio abarcará de las 5:00 a las 00:30 horas.

La nueva ruta ferroviaria permitirá conexiones con otros sistemas de transporte masivo, como el Metrobús Ciudad de México y el Mexibús Estado de México, con el objetivo de facilitar la intermodalidad para los usuarios que se trasladan entre la capital y el Estado de México, así como para quienes se dirigen al aeropuerto.

Las autoridades estatales señalaron que esta infraestructura cobra relevancia ante el incremento previsto en la movilidad hacia el AIFA durante la próxima justa internacional de futbol, para la cual se espera una mayor afluencia de pasajeros nacionales y extranjeros.

El tramo Lechería–AIFA forma parte del componente ferroviario del plan federal conocido como “Pan México”. Como parte de este proyecto integral, también se encuentra en construcción el segmento AIFA–Pachuca, que considera seis estaciones adicionales y un recorrido de 57 kilómetros entre el Estado de México y el estado de Hidalgo.

La obra se suma a otros proyectos recientes de transporte de alta capacidad desarrollados en coordinación entre los gobiernos federal y estatal, como el tren interurbano El Insurgente en el Valle de Toluca y el Trolebús Elevado en el oriente mexiquense, orientados a mejorar la conectividad en la Zona Metropolitana del Valle de México.