Estos son los lugares en donde posiblemente se esconde Ericka “N”, presunta asesina de Carolina Flores

Ericka “N”: estos son los cuatro lugares en donde posiblemente se esconde la presunta asesina de Carolina Flores

El nombre de Carolina Flores se convirtió en tendencia tras un caso que conmocionó a la sociedad y puso sobre la mesa la violencia contra las mujeres ejercida desde el núcleo familiar, pero, en esta ocasión, por un integrante que se ha estigmatizado desde siempre.

La pieza clave de este caso es Ericka “N”, identificada como presunta responsable y actualmente prófuga por el asesinato de la exreina de belleza.

Mientras las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, en redes sociales comenzaron a circular las dudas sobre su pasado y su paradero actual.

Entre teorías, filtraciones y análisis improvisados en redes sociales, hay cuatro escenarios que se repiten constantemente.

Los lugares donde podría esconderse Ericka “N”

Señalando que Ericka “N” actualmente cuenta con una alerta migratoria, su paradero sigue siendo investigado, dejando como sospecha algunos sitios específicos dentro del país.

Domicilios de familiares cercanos

Uno de los refugios más comunes en casos similares suele ser el círculo íntimo. Usuarios y analistas apuntan a que Ericka “N” podría estar resguardándose en casas de familiares o personas de extrema confianza.

Pórticos del mar, Ensenada, Baja California

Otra hipótesis que ha tomado fuerza es la posibilidad de que haya huido rumbo a una antigua propiedad ubicada en Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la información ofrecida en una credencial del INE que fue filtrada en redes sociales. Ericka “N”, residió en el fraccionamiento Pórticos del Mar en Ensenada, Baja California.

Esta zona residencial popular es comúnmente asociada con el área de Chapultepec. Ofrece casas y departamentos, a menudo con 2 recámaras y 1 baño, con precios que han variado desde aproximadamente $400,000 MXN hasta más de $2,300,000 MXN.

Rastrean a ASESINA de Caro Flores en dos ubicaciones:@PDI_FGJCDMX le sigue los pasos a Erika Herrera Coriand, prófuga por el crimen de la ex reina de belleza.



Se deshizo del arma con la que disparó, una calibre .25.



Hay alerta migratoria en su contra. https://t.co/FFX0XdqAS6 pic.twitter.com/1ScZpRUfRU — Antonio Nieto (@siete_letras) April 24, 2026

Hoteles o alojamientos temporales

Algunos expertos han señalado que podría estar utilizando hoteles, moteles o plataformas de renta temporal para cambiar constantemente de ubicación.

Este patrón es típico en personas que buscan evitar rastreos prolongados, apostando por la diversidad de su estancia en distintos puntos.

Zonas rurales o de difícil acceso

La última posibilidad son las comunidades alejadas, donde la vigilancia es mínima y la presencia de extraños no siempre genera alerta inmediata.

Redes sociales y la presión pública

El caso de Ericka “N” también se mueve con velocidad en redes sociales, lo que propició la filtración de documentos e incluso desinformación.

Autoridades continúan con la investigación

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente el paradero de la presunta implicada. La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se den a conocer avances más concretos.