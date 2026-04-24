Alto Comisionado de la ONU de DH reconoce el avance de México con el protocolo nacional de búsqueda de personas

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk (Daniel Augusto)

Durante su visita en México, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se reunió con diversas dependencias del gobierno mexicano y organismos de la sociedad civil para tratar la situación de los derechos humanos en el país y en el contexto internacional.

Entre los actores con los que mantuvo un encuentro oficial, están la presidenta Claudia Sheinbaum y con las personas titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres. Asimismo, sostuvo encuentros con las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dialogó también con las diversas fuerzas políticas representadas en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Además, se reunió con la fiscal general de la República y participó en una sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Procuración de Justicia, que reúne a las fiscalías de las 32 entidades federativas.

El Alto Comisionado retomó varias buenas prácticas como la reforma constitucional que consagra a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; el establecimiento de centros LIBRE para impulsar los derechos de las mujeres a nivel local y la consulta pública en cuestiones de derechos ambientales. Sin embargo, recalcó que mantiene su apoyo y soporte al reporte sobre desapariciones en México emitido por la ONU.

Reconoció logros de la administración actual como la reducción de la pobreza y la ampliación al acceso a derechos económicos y sociales gracias a políticas de protección social.

De igual forma, resaltó que México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial centrado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que constituye una referencia a nivel internacional y fue elaborado con la participación de las víctimas. La reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado representa un paso importante.