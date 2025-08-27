UNAM Y BBVA renuevan convenio para dar más becas a estudiantes 

Convenio UNAM-BBVA El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí y el director General de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA México, Alejandro Cárdenas Bortoni, renovaron por cinco años más el convenio de la tarjeta “Afinidad UNAM”, en impulso a la educación con igualdad de oportunidades

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el banco BBVA México renovaron el convenio de la tarjeta “Afinidad UNAM”, herramienta que se suma al esfuerzo institucional por impulsar una educación con igualdad de oportunidades y refrenda un compromiso conjunto por el desarrollo educativo del país.

Gracias a esta suma de esfuerzos, el banco dona a la Universidad el 1.5% del monto de las compras que se realizan con la tarjeta “Afinidad UNAM”.

La firma de este acuerdo, que se extendió cinco años más, fue signado por el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas y Alejandro Cárdenas Bortoni, director General de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA México, así como directivos de ambas instituciones que formalizaron este convenio en pro de la educación en el país.

Se destacó que recientemente se introdujeron 8,200 becas nuevas identificadas como la Beca Matilde Montoya Lafragua y la Beca Ifigenia Martínez, enfocadas en abatir el rezago académico y apoyar la alimentación de estudiantes de licenciatura.

Academia y sector privado podemos hacer mucho

El rector Lomelí Vanegas celebró la renovación del documento que ha sido importante para apoyar las funciones sustantivas de nuestra Universidad, al tiempo que enfatizó que dicho acuerdo “es un ejemplo de cómo, cuando trabajamos juntos la academia y el sector privado, podemos hacer muchas cosas en beneficio del país, de las y los jóvenes, de la investigación y de la divulgación de la ciencia y la difusión de la cultura”, subrayó el rector.

Asimismo, destacó que estos apoyos también permiten la operación del Programa Espora mediante el cual se brinda atención psicológica profesional y apoyo emocional a estudiantes del nivel bachillerato; el monitoreo tridimensional del volcán Popocatépetl; la construcción y dignificación de aulas; la actualización de laboratorios en las Facultades de Ciencias, Economía, Ingeniería, Medicina y del Instituto de Física, así como la edificación de una Policlínica odontológica en la ENES León, entre otros.

Se enfatizó que esta alianza ha significado una valiosa inversión en tareas académicas, modernización y rehabilitación de instalaciones en beneficio de las y los universitarios de 21 facultades, 12 institutos, 5 planteles de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 9 Planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, 9 escuelas nacionales, 14 direcciones generales y 11 entidades académicas más.

En su oportunidad, Alejandro Cárdenas Bortoni refrendó la disposición de la institución bancaria de “seguir apoyando a los estudiantes para que puedan cumplir sus sueños y para que se conviertan en agentes de cambio que requiere este país, porque la única forma de seguir transformando este país es a través de la educación”.

Alianza desde hace 12 años

Desde el inicio de esta alianza -hace 12 años- se han destinado 2,336 millones de pesos para apoyar a 106,365 alumnas y alumnos con diversas becas orientadas hacia grupos vulnerables, deportistas de equipos representativos de la UNAM, estudiantes de alto rendimiento, becas de titulación, así como a trabajos de investigación, labores de difusión cultural e infraestructura educativa.

Del total de becas otorgadas, 44,771 han sido de titulación para proyectos de investigación, alto rendimiento, egresados extemporáneos, posgrado y para la Facultad de Filosofía y Letras.

Otras 38,175 se enfocaron en apoyar a grupos vulnerables y 15,219 para deportistas de equipos representativos de la UNAM.

Esta colaboración que surgió en 2013, ha permitido la emisión de 227 mil 456 tarjetas de crédito, canalizando recursos para jóvenes estudiantes contribuyendo a su formación en instalaciones adecuadas, con equipo de última generación y al fortalecimiento de la movilidad social en México.

A la fecha, 4,870 colaboradores son egresados de la UNAM, siendo la máxima casa de estudios la que aporta el mayor número de personas a la plantilla laboral del BBVA. Al tiempo que la Universidad, se coloca como una de las instituciones educativas que más incorporan a becarios y recién egresados a la entidad financiera.

La renovación de la tarjeta “Afinidad UNAM” permitirá seguir impulsando iniciativas que fomenten la educación, la investigación y la difusión cultural, pilares fundamentales para ambas instituciones.

La Universidad Nacional Autónoma de México seguirá impulsando la colaboración y las alianzas estratégicas con instituciones públicas, la iniciativa privada y con la sociedad, convencida de que la suma de esfuerzos y voluntades son el camino que fortalece la educación que las y los jóvenes de México requieren en una sociedad de transformaciones y problemáticas inéditas