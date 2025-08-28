EU confirma visita de Marco Rubio a México el 2 de septiembre

Marco Rubio confirma reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum (Archivo)

Departamento de Estado de EU — El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este jueves la visita que realizará Marco Rubio a México el próximo 2 de septiembre, como parte de su gira en la que también visitará Ecuador el día 4.

A través de un comunicado, la dependencia estadounidense señala que la gira de Marco Rubio por México y Ecuador comenzará el día 2 de septiembre, donde abordará temas como las “medidas rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, tráfico de armas, fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores extra continentales malignos”.

Esta gira de trabajo de Marco Rubio será el “cuarto viaje del secretario a nuestro hemisferio” lo que “demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses”.

En Quito, la visita de Rubio tendrá especial foco en ”contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, según explica un comunicado del Departamento de Estado publicado este jueves, en referencia a los compromisos adquiridos por Ecuador con China, en un momento en que el Gobierno de Daniel Noboa busca redibujar la deuda contraída con el gigante asiático.

La Crónica de Hoy/2025