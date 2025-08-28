Laura Itzel Castillo será la nueva presidenta del Senado a partir de este 1 de septiembre

l

Laura Itzel Castillo luego de que obtuvo el apoyo de la bancada morenista en el Senado

Después de una serie de negociaciones y cabildeos, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado aprobó por unanimidad que su propuesta para presidir la Mesa Directiva en el próximo periodo ordinario de sesiones sea la senadora Laura Itzel Castillo que relevará a Gerardo Fernández Noroña.

Con esta determinación, Morena busca garantizar la continuidad de una conducción legislativa alineada a la agenda de la Cuarta Transformación, en un contexto de tensiones políticas por las recientes confrontaciones entre bancadas en la Comisión Permanente.

La decisión deja fuera a la yucateca Verónica Camino Farjat quien se queda con una vicepresidencia así como a la sinaloense, Imelda Castro.

La bancada oficialista destacó que se trata de una legisladora con amplia trayectoria, reconocida por su compromiso con las causas sociales y su militancia de izquierda.

“Es una mujer de lucha, de grandes ideas y de firmes valores”, señalaron senadores de Morena al anunciar la decisión interna que la perfila para encabezar los trabajos legislativos en la Cámara Alta.

La Mesa Directiva del Senado será renovada el 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario, y su presidencia es clave para la conducción de las sesiones, el orden del debate y la representación institucional del Senado de la República.