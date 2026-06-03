Más gobernadores en la mira de EU: Alfonso Durazo y Américo Villarreal ya están siendo investigados

Alfonso Durazo y Américo Villarreal De acuerdo con medios estadounidenses, a ambos políticos se les habría quitado la VISA mientras son investigados.

Mientras la Fiscalía General de la República continúa investigando las acusaciones de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nuevos señalamientos podrían estarse gestando por parte de las autoridades norteamericanos contra más funcionarios de nuestro país. Se trata de Américo Villarreal Anaya y Alfonso Durazo, gobernadores de Tamaulipas y Sonora respectivamente y a quienes se les habría revocado sus visas para ingresar al país vecino del norte.

Dos gobernadores más en la mira de EU: ¿Por qué están investigando a Américo Villarreal y Alfonso Durazo?

De acuerdo con un reportaje de Los Ángeles Times publicado este miércoles 3 de junio, el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sigue en busca de señalar a políticos presuntamente ligados a grupos del crimen organizado como parte de su estrategia de seguridad nacional y ha comenzado a mirar de cerca a los gobernadores y Tamaulipas.

Según este reportaje, Durazo es uno de los perfiles que más interés ha despertado, pues fue Secretario de Seguridad de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con las fuentes citadas, Durazo viaja a los Estados Unidos de forma regular para recibir tratamiento médico y que su visa para ingresar al país fue cancelada desde el año pasado mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Por su parte, Américo Villarreal estaría siendo observado por sospecha de ser participe en el esquema de contrabando de combustible conocido como “huachicol fiscal” en la zona fronteriza de Tamaulipas.

Aunque todavía no existe una acusación formal, Américo Villarreal negó los señalamientos que se hacen en el reportaje de LA Times, asegurando que ni su visa se encuentra cancelada ni que haya incurrido en actos de corrupción durante su actual administración.

De la misma forma, la Titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora , Paloma Teran, publicó en sus redes sociales un mensaje para negar la publicación del Times y rechazar cualquier presunto nexo con grupos del crimen organizado.

¿En qué va el caso de Rubén Rocha Moya?

De acuerdo con información difundida por la propia FGR, la dependencia citó a Rocha Moya para rendir declaración ministerial como parte de las diligencias abiertas tras la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía mexicana señaló que las entrevistas y comparecencias buscan avanzar en la investigación con “seriedad y exhaustividad”, mientras analiza la información enviada por las autoridades estadounidenses.

En los últimos días, el Gobierno federal ha reiterado que cualquier avance corresponde informarlo a la FGR. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente que será la Fiscalía la encargada de transparentar el estado de las indagatorias y la relación de estas con eventuales solicitudes internacionales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó recientemente que no existe una ficha roja de Interpol contra Rocha Moya, aunque reconoció que sí hay una solicitud estadounidense relacionada con fines de extradición que debe seguir los procedimientos legales correspondientes en México.