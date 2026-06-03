Calendario SEP 2026: ¿Cuándo cierra el año escolar y qué estados terminarán clases en junio?

Vacaciones de Verano 2026 Algunos estados aprobaron que las vacaciones de verano inicien antes de lo contemplado por el Calendario Oficial de la SEP.

A inicios del mes pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la propuesta de modificar el calendario del ciclo escolar 2025-2026, adelantando las vacaciones de verano para todos y todas las estudiantes de educación básica en el país, por motivo de las altas temperaturas registradas y el inicio del Mundial FIFA 2026 que se inaugurará en México la siguiente semana.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada y el calendario del ciclo escolar presente mantendrá su periodo habitual de clases hasta el mes de julio... al menos, en la mayor parte de la República Mexicana, ya que algunos estados aprobaron adelantar el descanso de verano.

Vacaciones de verano SEP: ¿qué estados adelantarán el fin de clases este 2026?

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública contempla 185 días efectivos de clase, tanto para escuelas públicas como privadas que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional, por lo que la conclusión de las actividades académicas del ciclo escolar presente está programada para el día 15 de julio de 2026, más de un mes después de lo que la iniciativa de este año proponía.

No obstante, la dependencia aclaró que las autoridades educativas estatales podrían realizar adecuaciones al calendario establecido, mientras cumplieran con los requisitos marcados por la legislación educativa, garantizando el cumplimiento de los planes de estudio correspondientes al ciclo escolar.

Hasta el momento, cuatro estados del país confirmaron que finalizarán las actividades escolares durante el mes de junio este 2026; las entidades son:

Colima: 25 de junio.

25 de junio. Yucatán: 26 de junio.

26 de junio. Tlaxcala: 30 de junio.

30 de junio. Jalisco: 30 de junio.

Según lo dicho por las autoridades educativas estatales, adelantar las vacaciones de verano tiene por objetivo resguardar a los y las menores de las altas temperaturas, ya que algunos plantes no cuentan con las condiciones necesarias para soportar el calor.

Ciclo Escolar 2026: Estados que finalizan clases antes del 15 de julio

Algunas entidades del país aprobaron el adelanto de las vacaciones de verano días antes de la fecha oficial marcada en el calendario escolar de la SEP, por lo que miles de estudiantes que reciden en tales entidades disfrutarán de una semana anticipada de vacaciones.

Entre los estados que modificaron el cierre de actividades académicas previo al 15 de julio, se encuentran:

Baja California Sur: 3 de julio.

3 de julio. Nuevo León: 8 de julio.

8 de julio. Sinaloa: 10 de julio.

10 de julio. Tamaulipas: 10 de julio.

10 de julio. Guanajuato: 10 de julio.

En el caso de Sinaloa, las autoridades educativas estatales también confirmaron que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 se realizará hasta el 1º de septiembre.

Cierre del ciclo escolar 2026 en CDMX: ¿qué sucederá con el calendario SEP en el resto del país?

A pesar de que el secretario de Educación, Mario Delgado, propuso concluir las clases el 5 de junio bajo el argumenro de las altas temperaturas, el inicio del Mundial de Futbol 2026 y la entrega de calificaciones finales en mayo, la iniciativa fue rechazada por organizaciones, padres de familia y docentes, por lo que la SEP confirmó que el calendario no tendrá modificaciones generales y mantendrá a julio como el mes oficial para el cierre de actividades académicas.

Por lo tanto, estudiantes de educación básica en la Ciudad de México y el resto de estados (a excepción de los ya nombrados), tendrán vacaciones de verano hasta el 15 de julio de 2026, cumpliendo con los 185 días de clase establecidos en la Ley General de Educación.