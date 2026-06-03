El Programa Nacional de Conservación de Carreteras va a intervenir 18,000 kilómetros de red federal libre de peaje

Jesús Esteva Medina FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, presento los avances del Programa Nacional de Conservación, el Megabachetón y el Programa de Caminos Artesanales. Con 50,000 millones de pesos, se tiene considerada, para diciembre 2026, la intervención de 18,000 kilómetros en red pavimentación, lo que va a generar 100,000 empleos.

En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, la intervención va a recorrer 3,170 kilómetros con una inversión de 8,659 millones de pesos. Hasta el momento el proyecto tiene un avance del 12 por ciento.

En la Región Noreste ( Coahuila, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas) se está trabajando con una inversión de 7,113 millones de pesos para intervenir 2,110 kilómetros de los cuales se tiene un avance del 16 por ciento.

Con una inversión de más de siete mil millones de pesos y un avance del 18 por ciento, en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacana, Nayarit y Querétaro se intervendrán 2,444 kilómetros.

En la Región Centro (Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Pueblas y Tlaxcala), se cuenta con un avance del 15 por ciento de un total de 1,998 kilómetros. Se está trabajando con una inversión de 7,243 millones de pesos.

Con un avance del 14 por ciento en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se van a intervenir 3,140 kilómetros con una inversión de 10,873 millones de pesos.

Una parte de estos trabajos se están llevando a cabo con los trenes de repavimentación en los que en este año se van a invertir casi 10 mil millones de pesos . En 2025 se adquirieron 20 trenes y el próximo mes van a llegar otros 11 con el objetivo de que cada estado tenga un tren.

El Megabacheton se encuentra en el periodo de repavimentación, atención de baches o de grietas y limpieza de cunetas y maleza. Con 1,500 trabajadores y 1,200 maquinas, durante el 2026 se le va a dar dos vueltas a la Red Federal. Asimismo, en los próximos dos meses, se van a adquirir 62 equipos de bacheo para atender la conservación rutinaria.

En cuanto a Conservación de autopistas, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), está atendiendo a 129 plazas de cobro, trae 4 mil kilómetros de bacheo y atiende a 22 puentes.

Otra de las acciones son los Caminos Rurales en los que se estabiliza la base de las rutas con cal y otros diferentes tratamientos como fresado y riegos de emulsión. “Estamos inclusive incorporando y haciendo pruebas con sargazo”, explicó Esteva Medina. Esto debido a que dicho material es una fibra y permite tomar tensiones que se incorporan con diferentes productos que sirven para estabilizar las bases de los caminos.