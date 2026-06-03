Américo Villareal negó a Los Angeles Times señalamientos; su respuesta fue ignorada

Américo Villareal FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El gobernador del estado de Tamaulipas Américo Villareal le contestó al periódico estadounidense Los Angeles Time después de que publicaran una investigación del gobierno de Estados Unidos contra el y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en la que los señalan de tener vínculos con el crimen organizado.

“Negamos de manera categórica y absoluta las aseveraciones que su medio pretende presentar como hechos. Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los sustente. Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean dadas por ciertas sin exhibir una sola prueba verificable. La responsabilidad periodística exige rigor, sustento y respeto por los hechos, no la construcción de narrativas basadas en especulaciones o presunciones. Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero firme para que cualquier señalamiento futuro relacionado con mi persona sea acompañado de las pruebas correspondientes. Como siempre, tendrán una respuesta clara, directa y sustentada en la verdad. He conducido mi actuación pública con transparencia, responsabilidad institucional y apego a la ley, y así continuaré haciéndolo.”