México no tendrá un TLC con Brasil sino un acuerdo de cooperación: Sheinbaum

Sheinbaum descarta un tratado de libre comercio con Brasil (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum descartó este jueves la firma de un tratado de libre comercio como el que tiene con Estados Unidos, pero indicó que apostará por un acuerdo de complementariedad en temas como comercio y cooperación.

“No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de colaboración y cooperación en cierta medida”, expresó Sheinbaum.

En la conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, mencionó que Brasil ha firmado “un acuerdo de complementariedad”.

“Brasil tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México y también tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil”, comentó.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que representantes de ambos países firmaron memorandos de entendimiento para iniciar labores de cooperación.

“Primordialmente lo que interesa es actualizar, por parte de México, actualizar disposiciones que limitan la exportación mexicana, particularmente en industria automotriz, reglas de origen, aplicación de reglas de origen”, comentó.

Precisó que el diálogo bilateral se planteó, entre otras cosas, que exista un acuerdo entre agencias regulatorias en materia sanitaria, como la homologación en sistemas regulatorios.

No obstante, se planteó la exploración en aguas profundas donde Brasil “tiene una experiencia muy grande”.

Insistió que “no sería el objetivo” firmar un acuerdo comercial con este país como el que se tiene con EU y Canadá, pero se buscará actualizar un convenio de complementariedad que data de hace algunas décadas.

“Lo que haremos es tratar de actualizarlo porque se firmó hace más de 20 años, pero no estamos planteándonos un acuerdo de libre comercio en este momento”, dijo.

Los representantes brasileños están encabezados por el vicepresidente Alckmin, quien está acompañado de los ministros de Agricultura, Carlos Fávaro, y Planificación, Simone Tebet, así como con la viceministra de Exteriores, María Laura da Rocha, y directivos de diversas empresas y agencias estatales.