7.2 millones de madres y padres solteros, primeros afectados por recorte de ciclo escolar: México Evalúa

Madres y Padres solteros los más afectados en caso de recorte al ciclo escolar en México. En la imagen llevan a sus hijos a la escuela. (Miles de niños y adolescentes regresaron a clases en Coahuila, después de más de un año de no tener clases presenciales/Alejandro Rodríguez)

Adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio, en medio de una profunda crisis educativa, bajo el pretexto de la ola de calor y el Mundial de Futbol, no solo afectaría a 23.4 millones de estudiantes en un contexto de rezago educativo y crecientes desigualdades que limitará aún más la casi inexistente moviliza social en México, también impactará en mayor medida a 7.2 millones de hogares monoparentales.

Es decir, aquellos hogares compuesta por un solo progenitor (madre o padre) y uno o más hijos dependientes con una alta prevalencia de jefatura femenina (monomarentales), a menudo enfrentando mayores riesgos de vulnerabilidad económica, pobreza y retos de conciliación laboral, advierte México Evalúa con cifras del INEGI.

La organización admite que las altas temperaturas representan, en efecto, un riesgo para las comunidades escolares, lo que justifica adoptar medidas de protección. Sin embargo, la decisión de adelantar en seis semanas el fin del ciclo escolar requiere un sustento técnico que hasta ahora no ha sido hecho público.

Por ello demandó a la autoridad educativa brindar mayor claridad respecto de los criterios, diagnósticos y consideraciones que sustentan esta decisión.

“En particular, es importante conocer cómo se garantizará el cumplimiento de las metas del plan y de los programas de estudio, así como el impacto que podría tener en las dinámicas familiares y en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes durante este periodo fuera de las aulas”, demandó

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la conclusión anticipada del ciclo escolar afectará potencialmente a 7.2 millones de hogares monoparentales, que representan el 23.5% de los entornos familiares del país.

De esos hogares, 8 de cada 10 están encabezados por mujeres, quienes destinan el 64.8% de su tiempo de trabajo no remunerado a tareas de cuidado.

“Esta situación podría incrementar aún más la carga que enfrentan al conciliar sus responsabilidades laborales con el cuidado y el acompañamiento de niñas y niños en casa”, advierten

SIN MOVILIDAD SOCIAL

México Evalúa advierte que este planteamiento de la SEP “envía una señal preocupante sobre las prioridades del sistema educativo mexicano” donde de concretarse esta medida terminará por limitar aún más la posibilidad de que el sistema educativo cumpla con su función primaria como política de movilidad social.

Recordó que sólo 5 de cada 10 estudiantes pueden identificar información clave en un texto y apenas 3 de cada 10 pueden usar matemáticas para resolver problemas, según Aprender Parejo de México Evalúa

“Reducir el tiempo en las aulas, en medio de una crisis de aprendizajes, profundiza los riesgos que afectan especialmente a quienes ya enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad”, alerta

Advierte que millones de familias trabajadoras deberán resolver de manera improvisada el cuidado de sus hijas e hijos durante seis semanas adicionales fuera de las aulas, muchas veces sin redes de apoyo ni recursos suficientes para pagar actividades o cuidados adicionales.

“ En un país donde gran parte de los hogares depende de jornadas laborales extensas y en el que las tareas de cuidado recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, esta decisión traslada costos y cargas adicionales. El anuncio tampoco se ha acompañado de propuestas que ofrezcan una alternativa de protección y reforzamiento de los aprendizajes en el hogar”, reprocha

Además—agrega--, persisten aspectos relevantes del anuncio que aún no han sido aclarados. Por ejemplo, la tercera evaluación trimestral estaba prevista entre el 8 y el 14 de junio.

No obstante con el cierre de clases el 5 de junio, no se ha informado cómo se acreditará este periodo ni cuál será el impacto en las boletas y la promoción al siguiente grado.

A esto se suma que mayo, el último mes efectivo de clases, ya contempla múltiples suspensiones oficiales

Recordó que en el ciclo escolar actual, el tiempo de aprendizaje ya se encontraba afectado por suspensiones, días festivos y paros magisteriales.

Hasta el 15 de julio quedaban 45 días efectivos de clase. Al acortar el ciclo escolar en seis semanas, únicamente restan 17 días de clase efectiva.

Para muchas niñas, niños y adolescentes, la escuela representa el principal espacio de aprendizaje, convivencia y protección. Reducir los días de clase profundiza las desigualdades educativas.

REZAGO

Millones de familias trabajadoras deberán resolver de manera improvisada el cuidado de sus hijas e hijos durante seis semanas adicionales fuera de las aulas —muchas veces sin redes de apoyo ni recursos suficientes para pagar actividades o cuidados adicionales—. En un país donde gran parte de los hogares depende de jornadas laborales extensas y en el que las tareas de cuidado recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, esta decisión traslada costos y cargas adicionales. El anuncio tampoco se ha acompañado de propuestas que ofrezcan una alternativa de protección y reforzamiento de los aprendizajes en el hogar.

En resumen, la medida terminará por limitar aún más la posibilidad de que el sistema educativo cumpla con su función primaria como política de movilidad social.