Recibe CSP a delegación brasileña; encabeza vicepresidente Alckmin

Reunión en Palacio

Con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como anfitriona, Palacio Nacional recibió a la delegación brasileña encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin. A propósito de esta reunión, una de varias que se han celebrado a lo largo de dos días entre autoridades y empresarios de ambos países, la titular del ejecutivo federal detalló que las conversaciones se desarrollan con la finalidad de fortalecer y nutrir la relación que existe entre los dos estados latinoamericanos.

A decir de la presidenta, México y Brasil apuestan fuerte por establecer lazos de cooperación y trabajo conjunto en áreas tales como el desarrollo científico, la economía, el impulso a la industrialización y el cuidado del medio ambiente. Es este tenor que los integrantes de ambas escuadras sostienen encuentros para compartir experiencias y aportar conocimientos en los asuntos comunes, al tiempo que se proponen probables metodologías y marcos normativos en virtud de los cuales trabajar de forma conjunta.

“Recibimos en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin. En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización” detalló la mandataria federal a través de canales oficiales y redes sociales.

En el contexto de esta visita oficial, Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, anunció que su nación ha concretado con México la firma de dos acuerdos de salud con el secretario David Kershenobich; el primero, impulsará la producción de vacunas al servirse de tecnología vanguardista en el ramo farmacéutico, mientras que el pacto restante prevé mejorar la regulación sanitaria y fortalecer el complejo industrial de salud. De igual manera, celebró los acuerdos firmados con la secretaria de Energía, Luz Elena González, en torno de la producción, uso, regulación y certificación de biocombustibles, el establecido con Julio Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre comercio y cooperación agroalimentaria, así como el signado con la Secretaría de Economía para promover la integración comercial entre México y Brasil, esto durante la Cumbre Empresarial. Adicionalmente, Alckmin recibió las Lleves de la Ciudad de manos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada,n gesto de entendimiento y disposición por parte del Gobierno de México por profundizar las relaciones con Brasil, nación que esgrime ideales comunes al pueblo mexicano.

Por último, la presidenta mexicana extendió sus felicitaciones a Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario brasileño, por conseguir reducir a cero el hambre en su país.