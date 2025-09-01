El senador Manuel Velasco marca su distancia de Pío López Obrador

M;anuel Velasco, senador del PVEM

Manuel Velasco y Pío López Obrador — “Soy ajeno a las acciones que hagan terceras personas”, dijo el senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, a su llegada a Palacio Nacional, al ser interrogado por periodistas tras el mensaje en redes sociales de Pío López Obrador, quien en redes sociales celebró que el instituto Nacional Electoral (INE) resolvió no procesarlo ni sancionarlo por recibir dinero en un sobre amarillo como presuntas aportaciones para Morena en el 2015.

“¿Qué opinión le merece que un político pida indemnización porque lo grabaron haciendo algo indebido?”, se le interrogó a bocajarro al senador apenas llegó a la sede presidencial a donde asistió como invitado para escuchar el mensaje de la presidente Claudia Sheinbaum, por su Primer Informe de Gobierno.

“Soy ajeno a las acciones que hagan terceras personas”, reiteró en su respuesta mientras intentaba alejarse de quienes le cuestionaban sobre un tema que sigue muy vigente.

Con su declaración, el senador del Verde marcó distancia y se deslindó de las declaraciones del hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se dijo víctima de “daño emocional, biológico, social y moral” por haber sido grabado recibiendo dinero para las campañas presidenciales de Morena.

La Crónica de Hoy/2025