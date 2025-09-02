Bachillerato Nacional abre paso a Educación Media sin desigualdades: Delgado

No habrá preparatorias de primera ni segunda; Educación Media será derecho igualitario, flexible y con futuro para todos los jóvenes de México, dice titular de SEP — La implementación del Bachillerato Nacional (BN) de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) garantiza el derecho a educación con una visión humanista y revolucionaria, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Añadió que no habrá preparatorias de primera ni de segunda; todas las instituciones públicas de bachillerato recibirán los mismos apoyos y no existirán diferencias.

El funcionario habló así en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Iztapalapa I, en la Ciudad de México, y acompañado por la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora.

Ante los estudiantes de la institución, recordó que con la eliminación del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), la educación se convierte en un derecho directo para todas y todos los jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Dijo que el nuevo BN de la NEM contempla la entrega de un doble certificado de Educación Media Superior (EMS) general y de formación técnica, avalado por instituciones como la UNAM, el IPN, el TecNM y la UAM.

Señaló que la reforma a la EMS permitirá a los estudiantes transitar entre subsistemas como Conalep, CBTIS, CETIS y Bachilleres sin necesidad de reiniciar sus estudios, para una mayor flexibilidad y continuidad académica.

Delgado Carrillo presidió la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025-2026 para 5.5 millones de estudiantes de bachillerato y 421 mil 113 Maestros de 21 mil 101 escuelas en todo el país.

Por su parte, La subsecretaria Tania Rodríguez Mora recordó que históricamente el Conalep ha sido clave en la formación de estudiantes de bachillerato, por lo que la implementación del BN fortalecerá a la institución, e incrementará su capacidad para impartir conocimiento.

Añadió que el nuevo Marco Curricular Común (MCC) “garantiza un mayor acompañamiento entre las comunidades educativas de EMS, favorece la continuidad de los estudiantes, y permite reincorporar a quienes, por distintas situaciones, hayan interrumpido su trayecto educativo”.

En su oportunidad, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, dijo que para el Gobierno de México la formación profesional técnica es prioritaria, y así lo demuestra el BN de la NEM.

Añadió que con ello los estudiantes de los 313 planteles del Conalep en las 32 entidades del país tendrán acceso a carreras de vanguardia como electromovilidad, inteligencia artificial y semiconductores.

Bachillerato Nacional abre paso a Educación Media sin desigualdades: Delgado