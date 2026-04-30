Bancos que sí abren este 1 de mayo: horarios de sucursales durante el Día del Trabajo Conoce qué bancos sí abrirán este viernes 1 de mayo (Unsplash)

Debido a que el 1 de mayo es considerado feriado por ser el Día del Trabajo, conoce si mañana habrá bancos abiertos.

De acuerdo con lo anunciado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos permanecerán cerrados este viernes 1 de mayo.

Sin embargo, existen ciertas excepciones, por lo que algunos bancos sí brindarán servicio este viernes 1 de mayo y aquí te decimos cuáles.

¿Qué bancos sí abren este viernes 1 de mayo de 2026 en México?

De acuerdo con lo informado por la CNBV, toda institución que esté regulada por ellos deberá cerrar obligatoriamente; no obstante, en caso de que alguna de estas quisiera abrir, lo único que tiene que hacer es indicar en qué ciudades abrirá y qué operaciones realizará.

Por lo que deberás estar al pendiente de tu banco más cercano para conocer si este viernes 1 de mayo laborará de manera regular.

Por otra parte, un banco que ha anunciado de manera oficial que permanecerá abierto este primero de mayo es Banco Azteca, el cual operará de manera regular desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Qué pasa con los depósitos y pagos de tarjetas programados para el 1 de mayo?

Asimismo, a pesar de que la mayoría de los bancos permanecerán cerrados este 1 de mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha aclarado que los pagos con tarjeta de débito o crédito, así como los cajeros automáticos y las transferencias bancarias continuarán funcionando con normalidad.

Por lo que cualquier depósito o pago que quieras realizar a través de esos medios no deberá tener algún inconveniente, pudiéndolos hacer de manera normal.

¿Qué días del 2026 cerrarán los bancos en México?

Cada año la CNBV publica en el Diario Oficial de la Federación cuáles son los días en los que los bancos no laborarán por ser días feriados, y aquí te compartimos cuáles son los días inhábiles contemplados por los bancos en el resto de este 2026:

El 16 de septiembre.

El 2 de noviembre y el tercer lunes de dicho mes, este último en conmemoración del 20 de noviembre.

El 12 y 25 de diciembre.

Los sábados y domingos.

Por lo que el próximo día feriado para los bancos será el 16 de septiembre en celebración por el Día de la Independencia de México.