“Le bajan a testosterona”, y panista Kenia López, nueva presidenta de diputados; Padierna, sin vicepresidencia

CDMX — La panista Kenia López Rabadán finalmente asume como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados luego de casi cuatro días de negociaciones y acuerdos dentro de Morena, donde algunos liderazgos no avalaban a la exsenadora.

Con Kenia López Rabadán al frente, la Mesa Directiva estará conformada por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien deja la presidencia y asume la primera vicepresidencia. La segunda vicepresidencia será para la también panista Paulina Rubio Fernández, y la tercera vicepresidencia, para Raúl Bolaños Cacho Cué, del PVEM.

Como secretarios, Julieta Villalpando Riquelme (Morena). Alan Sahir Márquez Becerra (PAN). Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM). Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), y Fuensanta Guadalupe Guerrero. (PRI).