¿Alianzas en el PAN rumbo al 2027? en su momento procesal: Kenia López

Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que aún no existe una definición sobre posibles alianzas electorales del Partido Acción Nacional (PAN) con otras fuerzas políticas, incluida una eventual coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a los procesos de 2027 y 2030, al subrayar que dichas decisiones deberán tomarse de manera colegiada y en su momento procesal.

Sostuvo que el proceso electoral aún no inicia formalmente y que será hasta septiembre cuando comiencen las definiciones internas rumbo a 2027, por lo que no hay resoluciones anticipadas.

Señaló que cualquier decisión sobre coaliciones no recae en una sola persona, sino en los órganos internos del partido.

“Tiene que ser una definición de distintos militantes y dirigentes del PAN”, explicó, al insistir en que el debate sobre posibles alianzas se dará en su momento dentro de la Comisión Permanente y los cuerpos colegiados del blanquiazul.

López Rabadán subrayó que, en esta etapa, la prioridad del PAN es el fortalecimiento interno y la definición de sus principios políticos.

“Hoy el PAN le apuesta a las y los panistas”, dijo, al destacar que el partido busca consolidar sus ejes rectores basados en la defensa de la familia, la patria y las libertades.

En ese contexto, añadió que cualquier posible alianza deberá evaluarse conforme a la fortaleza del partido en cada región del país, aunque reiteró que por ahora el objetivo central es reforzar su identidad política y abrir espacios a la ciudadanía.

Sobre el debate interno, reconoció que existen posturas a favor y en contra de las coaliciones, pero insistió en que la discusión no está resuelta. “Esa discusión la daremos, no es en este momento procesal”, apuntó.

Recalcó que el PAN se encuentra en una etapa de reorganización interna, en la que la eventual discusión sobre alianzas, incluida una posible relación con el PRI, dependerá de los tiempos políticos, las decisiones colegiadas y el análisis estratégico rumbo a los próximos procesos electorales.