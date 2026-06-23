Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán depósito doble durante julio de 2026? Conoce quiénes son los pensionados que recibirán dos pagos durante julio (Pexels)

Durante el mes de julio, algunos pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán un pago doble, por lo que aquí te decimos quiénes, para que conozcas si eres uno de ellos.

Con el inicio de julio cada vez más cerca, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado comenzarán a recibir los pagos de sus pensiones; sin embargo, algunos de ellos recibirán un pago adicional, conoce a qué corresponde.

¿Qué pensionados recibirán pago doble en julio?

El pago doble que recibirán algunos de los pensionados del IMSS e ISSSTE corresponde al depósito de la Pensión Bienestar, la cual es otorgada por el Gobierno de México.

Por lo que, quienes tengan más de 65 años y se encuentren inscritos a la Pensión Bienestar podrán recibir adicionalmente $6,200 pesos debido a que durante julio este apoyo también se estará depositando a sus beneficiarios.

Es así que, quienes reciban una pensión por parte del IMSS o ISSSTE y estén inscritos al programa social Pensión Bienestar para Adultos Mayores, en julio recibirán dos depósitos.

Cabe señalar que, mientras que la pensión del IMSS e ISSSTE se deposita en un único día a todos sus pensionados, la Pensión Bienestar lo hace de manera calendarizada a lo largo del mes.

¿Cuándo es el pago de la Pensión IMSS de julio?

De acuerdo con lo publicado en el calendario del IMSS, el depósito de la pensión de julio se realizará el próximo miércoles 1 de julio, de manera puntual para todos sus pensionados.

Recuerda que el IMSS realiza el pago de las pensiones durante los primeros días hábiles del mes, por lo que en esta ocasión no sufrirá ningún retraso.

¿Qué día depositan la Pensión ISSSTE de julio de 2026?

En caso del ISSSTE, el depósito de la pensión se realizará antes de que finalice junio. Por lo que, los pensionados de esta institución médica recibirán su pago el lunes 29 de junio.