Dos años después, instalan Comisión Bicameral de Seguridad Nacional

Instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional

Con 22 meses de retraso , este martes se instaló la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión donde Eugenio Segura, senador de Morena y presidente de este grupo de trabajo, reconoció que aún no hay una ruta de trabajo, pero adelantó que habrá reuniones con los titulares de seguridad del gobierno federal.

Durante la instalación, el morenista afirmó que México atraviesa una transformación “profunda” en materia de seguridad, inteligencia e investigación, al destacar que la estrategia del gobierno federal ya muestra resultados medibles, aunque subrayó que los avances no deben interpretarse como una conclusión del proceso, sino como una etapa en desarrollo que requiere acompañamiento institucional del Congreso.

Adelantó que, tras un diagnóstico del marco jurídico vigente, se han identificado áreas de oportunidad para fortalecer la arquitectura legal de la seguridad nacional.

Entre las principales líneas de trabajo propuso actualizar la Ley de Seguridad Nacional para reflejar el nuevo diseño institucional del Estado y diferenciar con mayor claridad la seguridad pública de la seguridad nacional.

Asimismo, planteó impulsar reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y la creación de un reglamento interno para la comisión bicameral de seguridad, con el objetivo de establecer reglas claras de funcionamiento.

También propuso consolidar una agenda de trabajo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que permita desahogar obligaciones legales como la revisión de informes, la Agenda Nacional de Riesgos y auditorías.

A su vez, el vicecoordinador del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar integrante de esta Comisión, recalcó que la seguridad es la principal preocupación de los mexicanos y advirtió que ese tema cambiará cuando se entienda que se tiene que invertir en los tres niveles de gobierno y mejorar la coordinación.

Señaló que la seguridad no tiene que ser un tema de partidos políticos.

Eugenio Segura, señaló que la política de seguridad del Estado mexicano se sostiene en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación institucional.

Bajo ese esquema, sostuvo que los resultados recientes son “tangibles”, al referirse a cifras presentadas por el gobierno federal que reportan una reducción del 46% en el promedio diario de homicidios desde septiembre de 2024, así como una disminución del 27% en delitos de alto impacto.

También destacó la consolidación de la Guardia Nacional con un estado de fuerza de 120 mil elementos.

En ese sentido, puso énfasis en el eje de inteligencia e investigación, al que calificó como un componente clave por su vinculación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agenda Nacional de Riesgos y las facultades de control parlamentario previstas en la Ley de Seguridad Nacional.