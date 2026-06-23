IMSS 2026 requisitos, cómo y dónde dar de alta a un familiar (IMSS)

Si estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podrás dar de alta a tus familiares para que tengan acceso médico en el Instituto.

Las personas registradas en el IMSS podrán tener acceso a consultas médicas, medicamentos, hospitalización, asesorías y otros servicios de salud.

¿En dónde puedo dar de alta a un familiar para que esté registrado en el IMSS?

De acuerdo con información del IMSS, los derechohabientes podrán realizar el registro de su beneficiario de manera presencial en las ventanillas de su Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente.

A través de la aplicación IMSS Digital o directamente en la página digital, siempre y cuando cuente con una vigencia de derechos registrada; recuerda que cualquiera de estas modalidades es completamente gratuita.

¿Qué documentos necesito para dar de alta en el IMSS Digital?

Si es la primera vez que se realiza este trámite en formato digital, deberás tener la siguiente documentación:

Firma electrónica (FIEL o e.firma)

CURP (del derechohabiente y del beneficiario)

Correo electrónico personal

Número de Seguridad Social (NSS)

Pasos a seguir para dar de alta a un beneficiario en IMSS Digital

Al momento de realizar el trámite a través de la aplicación de Instituto deberás seguir los siguientes pasos en el celular:

Descarga y abre la app IMSS Digital

Accede a la sección “Trámites”

Elige “alta o cambio de clínica”

Ingresa el CURP

Registra un correo electrónico

Ingresa tu código postal

Al terminar de llenar estas opciones deberás seguir las instrucciones en pantalla y concluir el proceso.

¿Quiénes pueden ser registrados en el IMSS?

El IMSS a través de su portal oficial informa que únicamente pueden ser registrados:

Esposa o esposo

Concubina o concubinario

Hijo o hija

Madre o padre

Si tu hija o hijo es mayor de 16 años y sigue estudiando deberás solicitar una prórroga para continuar recibiendo esta prestación. Para ello, solo tendrás que presentar una constancia de estudios emitida por el plantel en donde cursa su educación.