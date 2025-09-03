El Gabinete de Seguridad lleva a cabo detenciones y cateos

Gabinete de seguridad

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gabinete de Seguridad federal, dio a conocer los eventos relevantes del día de ayer 2 de septiembre 2025.

BAJA CALIFORNIA: En Tijuana, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano y la Policía Municipal aseguraron tres bolsas con 48 paquetes, de 14 kilos de metanfetamina en el interior de un vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO: En la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional (GN), Semar y Fiscalía General de Justicia (FGJ), descubrieron en un inmueble 100 toneladas de autopartes y dos placas de circulación.

ESTADO DE MÉXICO: En Ecatepec y Tecámac, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a dos menores y 12 adultos que portaban tres armas cortas de fabricación artesanal, un kilo de marihuana y diversas drogas.

MORELOS: En Jiutepec, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado, la Policía Estatal y Municipal ejecutaron una orden de cateo en la que hallaron un dron con adaptación artesanal, dos envoltorios con explosivo, un trozo de mecha incendiaria lenta, un arma larga, un arma corta, cuatro cargadores, cartuchos útiles de diversos calibres, dos radios, una laptop y tres vehículos.

NAYARIT: En Huajicori, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron un campamento clandestino, que les valió dos armas largas, ocho cargadores, 1,087 cartuchos y siete artefactos explosivos.

PUEBLA: En Puebla, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a una persona relacionada con delitos de extorsión, agresiones armadas, ejecuciones y narcomenudeo.