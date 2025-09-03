Es Septiembre e inicia el mes del Testamento

Mes del Testamento

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, invitó a los ciudadanos a formar parte de la campaña nacional Septiembre, Mes del Testamento.

Durante el mes, las Notarías ampliarán sus horarios de atención y ofrecerán servicio incluso los sábados. Las personas interesadas en participar en la campaña Septiembre, Mes del Testamento, tendrán que seguir los siguientes pasos:

1. Contar con la edad legal para testar, la cual varía según la entidad federativa, pero que en más de la mitad de los estados es a los 18 años.

2. Acudir a la notaría de su elección con una identificación oficial.

3. Manifestar su voluntad.

Rosa Icela Rodríguez, explicó que llevar a cabo este tramite “es el último acto de amor y responsabilidad para heredar tranquilidad y no problemas a los seres queridos”.

También añadió que el testamento es fundamental en la prevención del bienestar de las familias mexicanas, ya que uno los motivos más frecuentes de división familiar y social es la ausencia del documento.

Las notarías reducen significativamente sus honorarios en este tipo de servicios, por lo que se vuelve muy atractivo hacer el testamento durante septiembre.