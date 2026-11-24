“Los niños de México no necesitan un operador, necesitan un secretario de tiempo completo”, fustigó la senadora priista, Cristina Ruiz CIUDAD DE MÉXICO, 28MAYO2026.- Cristina Ruiz Sandoval, senadora del PRI junto a sus compañeros de bancada se manifestaron en contra de la reforma del Poder Judicial durante la sesión extraordinaria del Senado de la República FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Lo que era una comparecencia tranquila y sin sobresaltos de pronto cambió de ambiente cuando secretario de Educación Pública, Mario Delgado protagonizó un “encontronazo” con senadoras del PRI quienes le reprocharon el rezago educativo, la desaparición de las escuelas de tiempo completo y que abandone la educación de millones de niños mexicanos para dedicarse a operar a favor de Morena rumbo a los comicios del 2027.

Delgado comparecía ante integrantes de la Comisión de educación como parte de la glosa del 2º informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la senadora Cristina Ruiz, lideresa del PRI en el Estado de México, rompió la tranquilidad del evento y cuestionó al secretario de Educación sobre su presunta designación como coordinador de Morena en la quinta circunscripción para las elecciones de 2027.

La priista le preguntó directamente si continúa operando políticamente para su partido y si considera más importante ganar elecciones que garantizar una educación de calidad.

“Los niños de México no necesitan un operador, necesitan un secretario de tiempo completo”, fustigó

Ello mientras la presidenta de la comisión de educación de Senado, Cynthia Iliana López Castro trataba de callarla.

“Tiempo, senadora, su tiempo se acabó…gracias” , atajaba López Castro

“Permítame hacer las preguntas presidenta”, interrumpió la priista

Ruiz puso sobre la mesa los resultados de la prueba PISA 2025 y sostuvo que México enfrenta un panorama preocupante en matemáticas, lectura y ciencias.

Señaló que 41.8 por ciento de los jóvenes de 15 años no alcanza el nivel básico en ninguna de las tres áreas, mientras que apenas cinco de cada mil estudiantes llegan a niveles de excelencia.

Ruiz cuestionó que el gobierno atribuya los problemas de aprendizaje al uso de teléfonos celulares y sostuvo que las dificultades del sistema educativo responden también a decisiones de la actual administración, entre ellas la desaparición de las escuelas de tiempo completo, la extinción de Mejoredu y la eliminación de instancias de evaluación.

Recordó que las escuelas de tiempo completo atendían cerca de 27 mil planteles, muchos de ellos ubicados en comunidades marginadas, donde más de un millón de niñas y niños recibían alimentos. También reprochó que durante dos ciclos escolares no se hayan publicado cifras nacionales sobre abandono escolar.

Como referencia, mencionó que la deserción en secundaria habría aumentado de 2.7 a 3.7 por ciento y en bachillerato de 10.3 a 11.3 por ciento. Añadió que 24.2 millones de mexicanos se encuentran en rezago educativo y acusó que la falta de evaluaciones impide identificar responsabilidades y corregir las deficiencias.

La senadora también cuestionó el financiamiento educativo, al señalar que el gasto público representa alrededor de cuatro por ciento del Producto Interno Bruto, cuando la legislación establece como referencia ocho por ciento.

A ello sumó señalamientos sobre el programa La Escuela es Nuestra, que ejerció más de 23 mil millones de pesos en 2024, y cuya operación, dijo, ha recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por deficiencias de transparencia y comprobación de recursos.

Delgado Carrillo centró su respuesta en el tema electoral, le presumió los triunfos de Morena, durante su gestión como presidente del partido en el poder.

“le ganamos al menos 10 gubernaturas y de seguir yo ahí, quizá ya no tendrían ni registro”, afirmó el titular de la SEP.

Sobre los resultados educativos, defendió los avances de la actual administración y destacó que México alcanzó una tasa de analfabetismo inferior a cuatro por ciento, una meta que, aseguró, el país persiguió durante más de un siglo.

En otro momento de su intervención, Delgado cuestionó la representatividad de los resultados de PISA como instrumento para orientar las políticas públicas, al señalar que poco más de siete mil estudiantes mexicanos participan en la evaluación.

Sobre la prueba PISA prefirió destacar el nivel de aprobación de los alumnos a los maestros de México.

Al final del encontronazo Delgado ofreció disculpas si faltó al respeto.

En defensa de su compañera de bancada, la secretaria General del PRI, Carolina Viggiano calificó de inapropiado que un integrante del gobierno llevara el debate partidista al Senado y criticó la presencia de simpatizantes que respaldaban al funcionario.

Le reprochó al secretario haber respondido con referencias a las derrotas electorales del PRI durante un ejercicio legislativo destinado a evaluar la política educativa.

Viggiano reivindicó los antecedentes de las políticas educativas construidas durante distintas administraciones, como los libros de texto gratuitos, el Conafe, el Conalep y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y sostuvo que México no comenzó a construir su sistema educativo en 2018.

Asimismo, insistió en la necesidad de recuperar las escuelas de tiempo completo y fortalecer los servicios del Conafe, particularmente para atender a niñas y niños de comunidades indígenas, rurales y marginadas.

La priista vinculó la recuperación de las jornadas escolares ampliadas con la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, al considerar que la falta de guarderías, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo representa un retroceso para las mujeres y limita las oportunidades de desarrollo de la infancia.

También advirtió que las becas educativas, aunque representan un derecho y una herramienta necesaria para evitar la deserción, deben traducirse en mejores resultados académicos y mayor permanencia de los estudiantes en las aulas.