Resultados de la SEP Durante la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la senadora Olga Sosa resaltó los avances en becas, infraestructura escolar y cobertura educativa. (Especial)

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz afirmó que la educación es uno de los principales motores de la transformación del país y una herramienta para ampliar las oportunidades de niñas, niños y jóvenes, luego de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación ante el Senado, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que las becas universales han contribuido a reducir el abandono escolar y a incrementar la permanencia y el egreso de estudiantes de educación media superior. Asimismo, informó sobre la construcción de nuevas preparatorias y la ampliación de espacios educativos para garantizar que más jóvenes tengan acceso al bachillerato y a la universidad.

Mario Delgado señaló que la beca universal Rita Cetina alcanzará una cobertura de 8.5 millones de estudiantes al cierre de 2026. Además, informó que 6.7 millones de alumnas y alumnos recibirán apoyos para uniformes y útiles escolares como parte de la estrategia federal para fortalecer la permanencia en las aulas.

El secretario también presentó avances de la Nueva Escuela Mexicana, modelo que garantiza la entrega gratuita de libros de texto para todos los estudiantes del país, así como del programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual más de 8.8 millones de alumnos han sido beneficiados con la rehabilitación, mantenimiento o ampliación de planteles educativos. A ello se suman acciones como la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, el fortalecimiento de las Universidades para el Bienestar y nuevos esquemas para ampliar la cobertura de educación media superior.

La comparecencia permitió revisar los resultados y las prioridades de la política educativa federal, además de fortalecer el diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Olga Sosa señaló que estos ejercicios de rendición de cuentas permiten evaluar avances, atender retos y verificar que los programas educativos lleguen a las y los estudiantes de todo el país.

En sus recorridos por Tamaulipas, la legisladora ha destacado que la educación representa el principal eje para impulsar el desarrollo del estado y del país. En ese contexto, reconoció las políticas educativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el gobernador Américo Villarreal Anaya, al considerar que ampliar el acceso a la educación fortalece las oportunidades para las nuevas generaciones.

Senado conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Durante la sesión del Senado de la República también se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En ese marco, la senadora Olga Sosa dio lectura al testimonio de Mariana Lima Buendía, estudiante de Derecho cuyo feminicidio fue presentado inicialmente como un suicidio. La perseverancia de su familia derivó en una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, que estableció criterios para investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género. Más de doce años después de los hechos, el responsable fue sentenciado a 70 años de prisión.

La legisladora expresó una condena a toda forma de violencia contra las mujeres y señaló que recordar casos como el de Mariana Lima contribuye a visibilizar la problemática, reconocer a las víctimas y mantener vigente la exigencia de verdad, justicia y acceso efectivo a los derechos de las mujeres.