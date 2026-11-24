Alertan por primera tormenta invernal de la temporada: fecha y estados afectados CONAGUA alerta por la primera tormenta invernal a causa del Frente Frío 8 (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Servicio Meteorológico Nacional, a cargo de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), lanzó un aviso especial por condiciones meteorológicas adversas del Frente Frío 8 que se desplaza por el Golfo de México.

Aquí te decimos la fecha y estados afectados por la primer tormenta invernal.

¿Cuándo llegará la primer tormenta invernal a la República Mexicana?

De acuerdo con información oficial, la primer tormenta invernal tendrá lugar en las primeras horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá al sábado 28.

No obstante, desde la noche del jueves 26, podrían presentarse precipitaciones de nieve o aguanieve en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán.

Primer tormenta invernal: lista de estados afectados

Este fenómeno ocasionará lluvias puntuales torrenciales en los estados de Michoacán y Guerrero; así como lluvias fuertes a puntuales en los estados del occidente, centro y oriente del país. Autoridades meteorológicas pronostican: lluvias intensas en Jalisco, Colima y Estado de México; así como lluvias muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Además de enfrentar el descenso de temperatura y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las regiones de Colima, Michoacán y Jalisco. La temperatura oscilará los 8 a 10° grados Celsius en la mínima y con una máxima de 11 a 13° grados Celsius; la cual se espera que permanezca igual durante el fin de semana.

Se espera que en la mañana del viernes 27, se presenten lluvias, que se mantendrán en el transcurso del día, teniendo una mayor intensidad durante la tarde y noche.

Asimismo, el sábado 28 de noviembre el fenómeno avanzará al centro del país, generando climas fríos y precipitaciones.