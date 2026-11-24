Macromódulo para la expedición de la licencia permanente. Macromódulo instalado por la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca para tramitar su licencia permanente en 2024. (Cuartoscuro)

La SEMOVI y la SAF de la CDMX anunciaron este martes 24 de noviembre la habilitación de un nuevo macromódulo para tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca. La medida estaría relacionada con la alta demanda de la ciudadanía por realizar el trámite.

El Gobierno de la Ciudad de México habilita Macromódulo en la Magdalena Mixiuhca para tramitar licencia de conducir permanente. 🗞️👇 https://t.co/vGwBhpROZz — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 25, 2026

¿Cuándo abre el macromódulo de la Magdalena Mixiuhca y cuáles son sus horarios?

El macromódulo para tramitar la licencia de conducir permanente comenzará a brindar atención a partir del martes 1 de diciembre en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca.

Los interesados podrán acudir sin necesidad de agendar una cita previa, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 19:00 horas, así como los sábados y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia permanente en la CDMX?

Para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX, los interesados deberán aprobar la evaluación para solicitantes de primera vez y foráneos a través del portal licenciapermanente.cdmx.gob.mx.

Asimismo, deberán presentar una identificación oficial vigente con CURP, como la credencial del INE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar o licencia digital, así como un comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México con una antigüedad no mayor a tres meses, o una credencial del INE con domicilio completo. Finalmente, deberán realizar el pago de derechos por 1,500 pesos.