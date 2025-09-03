Gobierno federal elimina uso de 35 plaguicidas prohibidos en el mundo por su alta toxicidad

El gobierno de México informó que este miércoles 3 de septiembre se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que prohíbe la importación, producción, comercialización y uso de 35 moléculas de plaguicidas peligrosos, una medida sin precedentes en la historia del país, anunció Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Julio Berdegué Sacristán (Gobierno de México)

El funcionario destacó que entre los químicos incluidos se encuentran:

Aldicarb , altamente tóxico por contacto y contaminante de agua.

, altamente tóxico por contacto y contaminante de agua. Carbfurano , considerado uno de los insecticidas más peligrosos del mundo, prohibido en Canadá y Europa, pero aún legal en México.

, considerado uno de los insecticidas más peligrosos del mundo, prohibido en Canadá y Europa, pero aún legal en México. Endosulfán , restringido en más de 50 países por sus efectos en el desarrollo fetal y persistencia ambiental.

, restringido en más de 50 países por sus efectos en el desarrollo fetal y persistencia ambiental. DDT, prohibido en gran parte del mundo desde los años setenta, pero todavía producido y usado en México.

“Nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de este tipo y de esta magnitud”, subrayó Berdegué.

La medida forma parte de una estrategia integral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada por la Secretaría de Salud (Cofepris), Secretaría de Economía, Semarnat y Sader.

Además, el secretario adelantó que esta es solo la primera etapa, pues en 2026 se prevé anunciar un segundo grupo de productos prohibidos y en 2027 un tercer paquete de plaguicidas restringidos.

Algunos plaguicidas seguirán disponibles, pero bajo controles más estrictos, similares a los medicamentos de prescripción médica, debido a su riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

Con este decreto, México se suma a los convenios internacionales que buscan reducir los riesgos de químicos altamente peligrosos y dar paso a una agricultura más limpia y segura.