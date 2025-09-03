Secretaría de Salud devela billete conmemorativo de la Semana Nacional de Salud Pública 

Billete de la lotería conememorativo a la Semana de Salud El subsecretario de Salud, Ramiro López y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón develaron el billete conmemorativo de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, del sorteo Zodiaco que se celebrará el próximo 7 de septiembre

El subsecretario de Políticas de Salud, Ramiro López y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, llevaron a cabo la develación del billete conmemorativo a la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que busca además de entregar un premio millonario, difundir en todos quienes compren un cachito de la importancia del cuidado a la salud.

Durante la ceremonia, Ramiro López Elizalde subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, sostuvo que la salud pública no vive en los escritorios, sino en los pueblos que esperan una clínica, en las madres que cargan a sus hijos, en los abuelos que saben que una enfermedad puede vaciar la bolsa y el alma “por eso decimos prevenir antes que lamentar, sembrar bienestar antes que llorar enfermedad”.

Con el billete de la Lotería Nacional, sostuvo, “encendemos una chispa que recorre el país, así comienza la Semana Nacional de Salud Pública 2025 (del 6 al 13 próximos)”, movilización que no se oye en los discursos, pero se refleja en las manos que vacunan, en las brigadas que tocan la puerta de cada hogar en todo el país.

Este año, dijo, se llegará a más de 20 millones de personas con 30,000 acciones de salud pública. Estaremos presentes en 32 estados, en las 242 jurisdicciones sanitarias y en los 2,478 municipios del territorio nacional, con el objetivo de que cada acción de salud llegue a cada rincón del país, donde más falta hace.

A través de la Semana Nacional de Salud Pública, se emprende una lucha por una República sana, que atienda las causas profundas de la desigualdad, “porque la enfermedad empobrece y la prevención libera a las familias de sufrimiento”, por eso, abundó, se comienza por quienes en el pasado fueron olvidados y excluidos, comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, niñas y niños en los pueblos más alejados.

Asimismo, señaló que transparencia gracias a una plataforma digital cada entidad podrá mostrar avances en tiempo real, “es decir no a la simulación”.

A su vez, Olivia Salomón, directora general de Lotenal, recordó que en la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la salud es un pilar de justicia social y una base indispensable para la prosperidad compartida.

“La Cuarta Transformación coloca al sector salud como un motor de igualdad, porque garantizar atención médica, prevención y medicamentos gratuitos es también combatir la desigualdad aliviar la pobreza y fortalecer a la nación.

Ante ello, y dado que la salud es un derecho para las y los mexicanos de todas las edades, estableció, “ninguna persona debe quedar fuera del cuidado del Estado, por eso es tan importante que la Semana Nacional de Salud Pública 2025 se refleje en un billete de lotería nacional.

“Que este sorteo -externó-, sea un símbolo de lo que somos capaces cuando trabajamos juntas y juntos: un país que apuesta por la vida, que apuesta por su gente, que apuesta por el futuro”.

“Es un cachito pero que no es solamente un boleto, es un mensaje que viaja y toca a millones de personas”, y precisó que, se trata del sorteo Zodiaco 1718 que se celebrará “el domingo 7 de septiembre, con un premio mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 24 millones de pesos”, con la emisión de dos millones 400 mil 000 cachitos lo que significa millones de oportunidades no solo de ganar sino de difundir el recordatorio de que la salud está en el corazón de nuestra nación.