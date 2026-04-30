TEPJF y ANUIES impulsan diálogos regionales para fortalecer justicia electoral

ANUIES y TEPJF — La justicia electoral no puede evolucionar sin mirarse críticamente y tampoco sin escuchar al país, sostuvo el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, al inaugurar el primero de seis seminarios regionales sobre “Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia”.

Estos trabajos están organizados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el propio Tribunal y tiene por objetivo dar elementos al TEPJF para lograr una justicia cercana y accesible.

TEPJF

“Hoy iniciamos en Tijuana un recorrido nacional para pensar la justicia electoral desde el territorio; estamos ciertos de que una democracia se fortalece cuando sus instituciones escuchan, aprenden y se acercan”, dijo Bátiz García y agregó que “al final del día, la justicia electoral no solo resuelve conflictos. Define reglas, construye confianza, y sostiene la estabilidad democrática”.

Ante autoridades electorales y judiciales, personal académico y estudiantes reunidos en la UABC, afirmó que los seminarios parten desde la convicción de que la justicia electoral no puede sostenerse solo desde los tribunales, sino que debe construirse desde las regiones y la academia.

“Durante mucho tiempo, la justicia electoral fue entendida como una función técnica, especializada, anclada en el derecho, agregó, ”la justicia electoral, para ser eficaz, legítima, tiene que estar cerca de las personas, de la ciudadanía y de sus contextos”.

A su vez, Luis Armando González, secretario general ejecutivo de la ANUIES, subrayó que los seminarios reflejan el trabajo entre el TEPJF y la ANUIES, pues “la democracia requiere para su consolidación no solo instituciones sólidas, sino también del conocimiento que se genera en las aulas, del pensamiento crítico que nace aquí y del dialogo informado”.

Planteó que se trabajará alrededor de tres ideas: “La primera, en torno a la justicia electoral como garantía de derechos. No se trata únicamente de resolver controversias, sino de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales y de contribuir a la legitimidad de los procesos democráticos. La segunda, sobre la universidad como espacio de deliberación y formación cívica, y la tercera, sobre la necesidad de innovar frente a los nuevos desafíos, los cambios tecnológicos, sociales y políticos que obligan a repensar los marcos tradicionales de la justicia electoral incorporando nuevas perspectivas y herramientas de análisis”.

El rector de la UABC, Luis Enrique Palafox, destacó el esfuerzo que realizan el TEPJF y la ANUIES porque “contribuye al fortalecimiento de la justicia electoral, al desarrollo democrático y a la consolidación de la confianza ciudadana”.