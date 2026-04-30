El departamento en Venezuela donde capturaron a Erika María N: revelan detalles de cómo encontraron a la suegra de Carolina Flores

Aprehenden a Erika María 'N' La suegra de Carolina Flores, quien presuntamente la asesinó a tiros y huyó de la Ciudad de México, fue localizada en Venezuela; fue arrestada por desacato a la autoridad.

La acusada por el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada el 15 de abril de 2026 en un departamento de Polanco, fue detenida la noche del miércoles 29 de abril en Venezuela, tras dos semanas prófuga de la justicia.

Tras la necropsia del cuerpo de la modelo, los resultados revelaron que presentaba seis disparos en la cabeza y seis disparos más en el tórax, agresión que —según el testimonio tardío de Alejandro ‘N’, esposo de la víctima— fue responsabilidad de Erika María ‘N’, suegra de Carolina Flores, quien tras cometer el crimen habría llamado a un taxi para escapar de la Ciudad de México.

Alejandro ‘N’, pareja de Carolina e hijo de la presunta feminicida, no reportó el asesinato de su esposa hasta el día siguiente de haber sucedido, argumentando que grabó videos sobre cómo alimentar al bebé de ambos en caso de que fuera a prisión, sin embargo, señalamientos han destacado que este retraso en la investigación dio oportunidad a Erika María ‘N’ de fugarse de la capital y, posteriormente, del país.

¿Cómo hallaron a Erika María ‘N’, suegra de Carolina Flores, en Venezuela?

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de sus canales oficiales en plataformas digitales, la sospechosa fue aprehendida en coordinación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, ya que Erika María ‘N’ habría huido a dicho país durante estas dos semanas fugitiva de la ley.

El periodista Norberto Mazza, para el medio NMás, presentó información reciente sobre el arresto de la suegra de Carolina Flores en Venezuela, reportando que fue ubicada por elementos de seguridad del país sudamericano tras encontrar resistencia de parte de Erika María ‘N’ al intentar realizar una verificación de identidad; esto conllevó a su detención bajo cargos administrativos relacionados con el incumplimiento de instrucciones oficiales.

Tal arresto fue determinante en su posterior captura por parte de las autoridades mexicanas, ya que permitió mantenerla bajo custodia en lo que se confirmaban sus datos, timpo suficiente para emitir la alerta internacional de INTERPOL.

La presunta asesina de Carolina Flores fue capturada por las autoridades de Venezuela en un apartamento en Caracas, Venezuela, a donde llegó el 16 de abril, un día después del crimen cometido en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

INTERPOL emite ficha de captura contra suegra de Carolina Flores

La detención por desacato a la autoridad permitió a los oficiales de Venezuela retener a Erika María ‘N’ durante un periodo de hasta 48 horas, según la ley, lo que resultó ser clave en la captura de la presunta feminicida, pues este tiempo dio oportunidad a las autoridades mexicanas para avanzar en los trámites necesarios para formalizar la búsqueda a nivel internacional.

Durante el lapso que la suegra de Carolina Flores estuvo detenida bajo custodia de seguridad venezolana, se realizó la notificación correspondiente a través de INTERPOL y fue posible confirmar que la mujer contaba con una orden de aprehensión vigente por feminicidio en México, iniciada el 23 de abril tras la reclasificación del caso.

Tras formalizarse la alerta internacional y corroborarse la identidad de la mujer detenida, el status legal de Erika María ‘N’ se modificó de una falta administrativa a detención por feminicidio, asegurando así su captura tras semanas de incertidumbre y falta de respuestas claras alrededor del caso.