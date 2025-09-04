Consejo Nacional de Salubridad aprueba nuevos Protocolos Nacionales de Atención Médica 

Consejo Nacional de Salubridad El Consejo Nacional de Salubridad aprobó cuatro nuevos Protocolos Nacionales de Atención Médica para homologar tratamientos a infantes y adolescentes que más afectan a esta población

El Consejo de Salubridad General, aprobó cuatro nuevos Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) para enfermedades críticas que afectan infantes y adolescentes, con un enfoque prioritario en la salud pediátrica.

El respecto, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, destacó que el desarrollo de dichos protocolos son una prioridad dentro del proceso de modernización del sistema sanitario:

“Este esfuerzo tiene como objetivo homogeneizar la atención médica en todas las instituciones del país, para que todas y todos los mexicanos reciban el mismo nivel de calidad, sin importar su ubicación geográfica o su condición social.”

El encargado de la política de salud del país sostuvo que “con los PRONAM, no solo estamos estandarizando la atención médica, sino también creando un sistema de salud más eficiente, resolutivo y justo. Este es solo el comienzo, y seguiremos trabajando para que la salud sea una prioridad para todas y todos los mexicanos.”

El Consejo de Salubridad General, en colaboración con especialistas e investigadores de la salud, ha desarrollado estos PRONAM basados en las evidencias científicas disponibles, enfoque que garantiza que los protocolos sean rigurosos, pertinentes y estén plenamente alineados con las necesidades reales del sistema de salud, asegurando su efectividad y adaptación a los desafíos actuales.

Diagnósticos se aprobaron

En sesión extraordinaria se aprobó el diagnóstico temprano para niñas, niños y adolescentes con cáncer, leucemia aguda linfoblástica, Linfoma de Hodgkin y retinoblastoma, cuyo objetivo es homologar los criterios clínicos a nivel nacional.

Lo anterior busca garantizar que todos estos pacientes reciban la misma calidad de atención médica, sin importar la institución o el estado en el que se encuentren.

Dichas aprobaciones son fundamentales para asegurar una detección temprana y un tratamiento oportuno para algunas de las enfermedades más graves que afectan a la población infantil, garantizando que los profesionales de la salud cuenten con las herramientas necesarias para abordar estos casos de manera eficiente y conforme a los más altos estándares médicos.

Estos nuevos protocolos contribuirán a que instituciones de salud pública, como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y todo el sector salud, ofrezcan una atención médica más uniforme y de calidad, a fin, no solo mejora la capacidad resolutiva del sistema, sino de coadyuvar a disminuir la carga hospitalaria, optimizar los recursos y evitar la saturación de servicios médicos.

Se enfatizó que estos PRONAM forman parte de una estrategia integral que fortalece el primer nivel de atención, esencial para un sistema de salud eficiente y accesible, para lo cual, la implementación de los mismos, establecerá un marco único para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diversas patologías, lo que permitirá que las decisiones clínicas se basen en los mejores estándares de calidad y evidencia científica.