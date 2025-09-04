Exposición fotográfica a 40 años del sismo de 1985; refuerza cultura de prevención

A 40 años del terremoto de 1985 El director general del IMSS, Zoé Robledo, inauguró la exposición fotográfica “La evolución de la gestión integral de riesgos de desastre en el IMSS. Una Mirada introspectiva”, a 40 años del terremoto de 1985

A 40 años del terremoto de 1985 que azotó la Ciudad de México, que dejó cientos de edificios derrumbados en cuestión de segundos, y miles de víctimas fatales y otros más heridos, el IMSS inauguró una exposición fotográfica de tales acontecimientos a cuatro décadas años de distancia.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien estuvo acompañado de diversos funcionarios, inauguró la exposición fotográfica “La evolución de la gestión integral de riesgos de desastre en el IMSS. Una Mirada introspectiva”, con la que se refuerza el compromiso por fortalecer la cultura de prevención, mitigación y atención de fenómenos naturales.

La muestra estará abierta al público a partir de este 4 de septiembre, consta de 40 imágenes, documentos históricos y una muestra de los uniformes que se entregarán este año a los brigadistas de Protección Civil del Seguro Social.

En el edificio sede del Seguro Social, el director de la institución enfatizó que la Protección Civil es un tema central en el IMSS.

“La exposición con todo lo que vamos a poder ver en fotografías, documentos históricos, el propio equipo, el gran esfuerzo que se hace en todas las unidades médicas, administrativas y subdelegaciones”.

Señaló que cada uno de las y los más de 500 mil trabajadores del IMSS pueden ser héroes cuando se suman al proceso de conocimiento, prevención y solidaridad ante cualquier eventualidad, algo que promueve este compendio fotográfico.

Zoé Robledo destacó que el IMSS cuenta con la Unidad de Protección Civil y la Coordinación Técnica, que hoy tiene 2,320 unidades internas en el mismo número de inmuebles. Por cada edificio hay alrededor de 50 personas en diversas brigadas: control de fluidos energéticos, combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate especial, entre otras.

A nivel nacional, el Seguro Social tiene 117 mil trabajadores, hombres y mujeres quienes conforman el cuerpo de Protección Civil, y “en la presente muestra se juntan dos grandes procesos: los archivos como los grandes guardianes de la memoria y el aprendizaje de las personas e instituciones.

El director general del Archivo General de la Nación, Carlos Ruiz Abreu, afirmó que la muestra no solo invita a recorrer visualmente los esfuerzos institucionales del IMSS en materia de prevención y respuesta ante desastres, sino que invita a reflexionar respecto de la importancia documental como herramienta para construir un futuro más resiliente.

La titular de la Coordinación de Protección Civil del IMSS, Elizabeth Hernández, explicó que la muestra permite recordar la manera en que el Seguro Social atendió las afectaciones del terremoto de 1985 y cómo, a lo largo de cuatro décadas, el Instituto respondió a los fenómenos perturbadores de origen natural, sobreponiéndose con nuevos aprendizajes y resiliencia.

La exposición se integra de 40 fotografías de diversas fuentes, entre ellas, el Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Fototecas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la aportación del fotógrafo Guillermo Gutiérrez Zaragoza, Premio Nacional de Periodismo, y del Acervo Histórico del IMSS.

El 19 de septiembre, dijo, se conmemora el Día Nacional de Protección Civil, y se honra a quienes perdieron la vida en los sismos y a los héroes anónimos que desde el IMSS brindaron sus servicios.