México asume la presidencia de la Comisión Interamericana de Puertos para fortalecer la cooperación regional

México asume la Presidencia del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos para el periodo 2026-2029

México fue electo para presidir el Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos (CECIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante el periodo 2026-2029, una designación que fortalece su papel como uno de los principales referentes en materia marítima y portuaria del continente.

El nombramiento se realizó en el marco de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), celebrada del 8 al 10 de junio en Bridgetown, Barbados, donde los Estados miembros eligieron la nueva estructura directiva del organismo encargado de impulsar la cooperación y el desarrollo del sector portuario en las Américas.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios y la Unidad de Puertos y Marina Mercante, destacó que esta designación representa un reconocimiento a la experiencia técnica y al compromiso de México con la modernización, la sostenibilidad y la seguridad de la infraestructura portuaria.

Con esta elección, el país ocupará por segunda ocasión la presidencia del máximo órgano de conducción de la CIP, luego de haber desempeñado ese cargo entre 2016 y 2018. Las autoridades señalaron que este nuevo periodo consolida el liderazgo regional de México en temas relacionados con el comercio marítimo, la logística y el desarrollo de los puertos.

Durante los próximos tres años, la agenda de trabajo estará enfocada en fortalecer la cooperación entre los países miembros, promover el intercambio de mejores prácticas y acelerar la transformación digital de los sistemas portuarios. Asimismo, se buscará impulsar proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, la seguridad marítima y el desarrollo del capital humano especializado.

La Comisión Interamericana de Puertos es el principal foro hemisférico de cooperación en esta materia y reúne a autoridades gubernamentales, operadores portuarios, organismos internacionales y actores estratégicos vinculados al transporte marítimo y al comercio internacional.

De acuerdo con la Semar, la presidencia del Comité Ejecutivo permitirá a México trabajar de manera coordinada con los seis Comités Técnicos Consultivos de la CIP, integrados por autoridades portuarias nacionales de distintos países, para impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la resiliencia de los puertos frente a desafíos globales como el cambio climático, la digitalización y las nuevas dinámicas del comercio internacional.

Además, el Gobierno de México señaló que esta responsabilidad contribuirá a promover políticas públicas que favorezcan una mayor competitividad de los puertos nacionales, faciliten el intercambio comercial y generen oportunidades de desarrollo económico para la región.

Las acciones que se impulsen durante la gestión 2026-2029 estarán alineadas con la Resolución de Bridgetown y el Plan de Acción aprobado por los países miembros, instrumentos que establecen las prioridades para modernizar y hacer más eficientes los sistemas portuarios del continente.

Con esta designación, la Secretaría de Marina refrendó su compromiso de fortalecer la integración regional y consolidar a México como un actor estratégico en el desarrollo de la infraestructura marítima y portuaria de las Américas.