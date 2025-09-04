Miles de jóvenes podrán certificar estudios con el Acuerdo 286 del CENEVAL

Carecer de bachillerato y título universitario significa menos oportunidades laborales, salariales, y desarrollo profesional, señala Marisela Corres — En México, casi 4 de cada 10 jóvenes entre 25 y 34 años carecen de bachillerato y más de la mitad de egresados universitarios no se titulan, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Esta realidad significa menos oportunidades laborales, menores ingresos y pocas posibilidades de crecimiento académico y profesional, explicó Marisela Corres, Directora de Acreditación y Certificación del Conocimiento del CENEVAL.

Para atender este desafío, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) anunció su próxima convocatoria del Acuerdo 286.

Este mecanismo oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que permite a cualquier persona acreditar el bachillerato o incluso obtener un título de licenciatura mediante evaluaciones de conocimientos y experiencia profesional, explicó.

Añadió que el registro para los exámenes de preparatoria (ACREDITA-BACH) estará disponible hasta el 22 de septiembre y el de licenciatura (EGEL) hasta el 13 de octubre en www.ceneval.edu.mx

El Acuerdo 286 reconoce los conocimientos adquiridos en el aula, en el trabajo o de forma autodidacta, y permitió que casi medio millón de personas en México obtengan su certificado oficial de preparatoria desde su implementación en el año 2000.

Dijo que además, es la única institución evaluadora que abre la posibilidad de obtener un título de licenciatura en 31 perfiles profesionales, a través de un proceso fácil, accesible y confiable.

Fue entonces cuando Marisela Corres dijo que “en México, 4 de cada 10 jóvenes no terminan el bachillerato y 1 de cada 2 universitarios no logra titularse, lo que limita sus oportunidades a pesar de su esfuerzo diario”.

Con el CENEVAL y el Acuerdo 286, dijo, esta realidad puede cambiar; “ofrecemos una vía real, accesible y con validez oficial de la SEP para obtener un certificado o título que abra la puerta a mejores empleos, salarios más justos y, sobre todo, a cumplir ese pendiente personal de concluir sus estudios con orgullo y confianza”.

Con más de 30 años de experiencia y 45 millones de exámenes aplicados, el CENEVAL es la institución de evaluación más importante de México, con prestigio internacional y estándares que garantizan inclusión, confiabilidad y transparencia.

Expresó que también cuenta con los precios más competitivos del mercado, y ofrece esquemas de becas y facilidades de pago a meses sin intereses, para que nadie se quede fuera por motivos económicos.

Por su parte, Ana Paula Robles Sahagún, Directora de Vinculación Institucional del CENEVAL, dijo que este es el referente en evaluación educativa en México.

“Creemos que la evaluación es la llave para reconocer conocimientos y trayectorias de vida, y para abrir posibilidades reales a todos los mexicanos; más allá de medir aprendizajes, buscamos contribuir al desarrollo positivo de las personas, con el compromiso de transformar esas experiencias en oportunidades académicas, laborales y de crecimiento personal”, explicó.

Dijo que la convocatoria, el registro y toda la información general del Acuerdo 286 se encuentran disponibles en el sitio oficial www.ceneval.edu.mx

Como parte de este esfuerzo, el CENEVAL anunció que el próximo 27 de septiembre celebrará por primera vez la Ceremonia del Talento 286, para reconocer a los mejores promedios que acreditaron bachillerato y licenciatura bajo este mecanismo.

Robles Sahagún comentó que con esta iniciativa, el CENEVAL busca visibilizar el esfuerzo de miles de personas, premiar la excelencia y reforzar el valor del aprendizaje como un auténtico motor de movilidad social y transformación de vidas.

Miles de jóvenes podrán certificar estudios con el Acuerdo 286 del CENEVAL