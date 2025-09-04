Sheinbaum asegura que no hay pruebas contra CIBanco por presunto lavado de dinero

CIBanco mantiene operaciones y está en proceso de desprenderse de su área fiduciaria y su casa de bolsa, bajo supervisión de la CNBV

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Estados Unidos no ha presentado elementos suficientes que respalden las acusaciones de lavado de dinero en contra de CIBanco, señalando que la información entregada por el Departamento del Tesoro carece de sustento sólido.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Secretaría de Hacienda revisaron los documentos enviados por el gobierno estadounidense, pero no encontraron pruebas que acreditaran irregularidades graves.

Recordó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también llevó a cabo una revisión de las operaciones de la institución financiera. Como resultado, detectó faltas administrativas que derivaron únicamente en sanciones económicas. “No se encontraron evidencias que confirmaran un esquema de lavado de dinero”, subrayó Sheinbaum.

La presidenta aclaró que la intervención de Hacienda respondió a la necesidad de proteger la estabilidad del sistema financiero mexicano, y no a la confirmación de delitos.

Respecto a la situación actual de la institución, señaló que CIBanco mantiene operaciones normales y que únicamente se encuentra en proceso de desprenderse de su área fiduciaria y de su casa de bolsa, bajo la supervisión de la CNBV para garantizar que todo se lleve a cabo conforme a la normativa.

El señalamiento del Tesoro estadounidense se dio el pasado 25 de junio, cuando incluyó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en su lista de instituciones de “preocupación principal”. En respuesta, el gobierno mexicano solicitó pruebas formales y aplicó medidas preventivas.

Sheinbaum aseveró que mientras no existan evidencias contundentes, no habrá sanciones adicionales en territorio nacional y defendió la fortaleza del sistema financiero mexicano.