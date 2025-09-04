Sin crecimiento de la economía, reducción de la pobreza será insostenible en México: expertos

El sureste de México donde se registra más pobreza

Ante el triunfalismo gubernamental de las últimas semanas, especialistas en pobreza y de la UNAM, advirtieron que sin crecimiento en la economía del país, la reducción de la pobreza será insostenible y la falta de generación de empleos así como de inversión, pueden revertir el avance en esta materia que ha sido ampliamente festinada en la narrativa oficial.

Evidenciaron que el PIB por persona apenas creció 0.4% anual en los últimos años a nivel nacional y en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca el crecimiento fue nulo o incluso negativo.

Sólo la cuarta parte de la población en edad de trabajar tiene trabajos formales y 15 millones de mujeres, una de cada tres, están excluidas del trabajo remunerado por realizar labores de cuidado en su hogar, según los datos de INEGI (ENOE 2025 – II), explicó el presidente de “Frente a la Pobreza”, Rogelio Gómez Hermosillo.

A su vez, Enrique Provencio, director del PUED de la UNAM, estableció que “el crecimiento económico es indispensable, puede no ser suficiente, pero sin crecimiento no hay manera de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población”.

El crecimiento inclusivo –dijo--debe estar basado en la expansión del trabajo digno, formal y con salario suficiente para vivir dignamente.

Aseveró que para revertir el retroceso histórico en la inversión pública de los últimos años se requiere apostar a una educación de calidad, especialmente en los estados del sur sureste, donde hay mayor rezago educativo.

Asimismo garantizar certeza jurídica y seguridad para reactivar la inversión pública así como infraestructura productiva.

Durante el foro “De los datos a las acciones efectivas”, organizada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza los expertos coincidieron en que hay un avance en el combate a la pobreza y el ingreso laboral, especialmente de quienes menos ganan, pero se requiere detonar el crecimiento de la economía que está estancado.

“Si ya se demostró que la vía para la reducción de la pobreza es el ingreso por trabajo, es urgente impulsar la creación de empleo formal y la inclusión económica de quienes hoy están excluidos, en particular, mujeres y jóvenes”, explicó Gómez Hermosillo

Además, no se ha recuperado el nivel de crecimiento de la ocupación previo a la pandemia y la tendencia de creación del empleo formal ha caído de 6% anual a mediados de 2022, a 1% o menos a mediados de 2025, muestran los datos del IMSS, añadió.

En su oportunidad, la directora de México Cómo Vamos, Sofía Ramírez, aseveró que se requiere dinamismo económico sostenido y sustentable, para que el PIB por persona supere los niveles de 2017 y retome la trayectoria previa a 2018.

Paralelo a ello se requiere que la economía crezca más que la población con base en la integración de todas las regiones al potencial crecimiento económico de Norteamérica, mediante el Plan México y condiciones financieras de inversión en todas las unidades económicas, especialmente las MIPyMES.