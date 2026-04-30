¿Ya salió el calendario de la Pensión Bienestar? Información al momento del pago a Adultos Mayores bimestre mayo-junio

Pago Pensión Bienestar Miles de adultos mayores se cuestionan cuándo depositan en mayo

El pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores está por iniciar. La Secretaría del Bienestar aún no publica el calendario oficial del bimestre mayo junio, aunque el arranque de la dispersión de recursos ya tiene una lógica definida que perfila un calendario tentativo.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar para adultos mayores en mayo?

El calendario oficial podría ser anunciado, como es costumbre en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el primer fin de semana de mayo.

El lunes 4 se perfila como punto de partida para la dispersión, siguiendo el esquema habitual que ordena los depósitos por la inicial del apellido paterno.

Siguiendo la secuencia de meses anteriores, difícilmente se retrasaría el pago más allá del primer día hábil del mes; por ello se perfila que la nueva secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, dé a conocer el calendario la próxima semana.

Calendario tentativo de pagos mayo 2026

Aunque no es oficial, la experiencia de bimestres anteriores permite trazar una ruta probable de depósitos. La dispersión iniciaría el lunes 4 de mayo con los apellidos que comienzan con la letra A, continuaría el martes 5 con la letra B y se extendería entre miércoles 6 y jueves 7 para quienes tienen inicial C. El viernes 8 abarcaría a D, E y F.

La siguiente semana mantendría el ritmo escalonado. Las personas con apellido que inicia con G recibirían entre lunes 11 y martes 12, mientras que H, I, J y K quedarían programadas para el miércoles 13. El jueves 14 correspondería a la letra L y el viernes 15, junto con el martes 19, a la letra M.

En la recta final del calendario, el miércoles 20 se destinaría a N, Ñ y O, seguido del jueves 21 para P y Q. La letra R tendría dos jornadas, viernes 22 y lunes 25, y el martes 26 quedaría reservado para S. El cierre se daría el miércoles 27 con T, U y V, y el jueves 28 con W, X, Y y Z.

La dispersión se mantendrá de forma progresiva durante casi todo el mes, replicando el patrón de organización que ha marcado entregas anteriores.

¿Cuánto dan en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Para este bimestre, las personas de 65 años en adelante recibirán un depósito de 6 mil 400 pesos. El recurso llega directamente a la tarjeta bancaria vinculada al programa, sin intermediarios.

No es necesario acudir el mismo día asignado en el calendario de la Pensión Bienestar para disponer del dinero, ya que el saldo permanece disponible en la cuenta una vez depositado.

¿Dónde y cómo cobrar la Pensión Bienestar?

El retiro del apoyo puede realizarse en cajeros automáticos de distintas instituciones financieras. Entre ellas se encuentran el propio Banco del Bienestar, así como bancos comerciales que operan a nivel nacional, en estos con su respectiva comisión por retiro o consulta de salo.

¿Qué hacer ante dudas o retrasos en el depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

La recomendación es verificar el saldo en la cuenta bancaria antes de acudir a una sucursal. En caso de inconsistencias o dudas, los beneficiarios pueden recurrir a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar o acudir a puntos de atención autorizados del Banco de Bienestar.