Claudia Sheinbaum impulsa programa de becas más grande en historia de México: Delgado

Educación es derecho, no mercancía; becas son puente para que niños y jóvenes cumplan sueños, señala Mario Delgado en Alcaldía Álvaro Obregón de CDMX — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa el programa de becas más grande en la historia de México, que acompaña a niños, adolescentes y jóvenes desde Educación Básica hasta la universidad”.

Añadió que la Beca Universal Rita Cetina llega a más de 5.6 millones de estudiantes de secundaria en el país; será extendida a primaria y posteriormente a preescolar, para garantizar que ningún niño quede sin educación por falta de dinero.

El funcionario habló así durante una asamblea informativa sobre Becas para el Bienestar con jóvenes en la alcaldía Álvaro Obregón, y reconoció la convicción presidencial para que la educación sea motor principal de transformación nacional.

Llamó a Padres de Familia y Maestros a trabajar en equipo junto con el Gobierno de México en favor de la educación.

“El futuro de nuestros hijos e hijas se construye en comunidad; si estudian y trabajan con dedicación, podrán hacer realidad sus sueños, la educación es la vía más poderosa para transformar nuestro país”, opinó.

Lo escuchaban el alcalde en Álvaro Obregón, Javier López casarín; el coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo; y el titular de la Autoridad Educativa Federal en CDMX (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez.

El titular de la SEP recordó que la Presidenta de México tiene una profunda vocación por la educación, y menciocó la historia de resistencia estudiantil que vivió la Primer Mandataria en su juventud para exigir más espacios en el bachillerato y defender la gratuidad en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Reiteró que la presidenta está convencida de que la educación es un derecho y no una mercancía.

Durante la asamblea realizada en el Teatro de la Juventud de la Alcaldía Álvaro Obregón, especialmente famoso por sus producciones dirigidas a un público joven, dijo que “hoy esa convicción de vida se traduce en política pública”.

Recordó además que todas y todos los jóvenes de preparatoria cuentan con la Beca Universal Benito Juárez, mientras que en la universidad opera el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Dijo que la política educativa se concentra en el acceso a becas y también en el fortalecimiento de las escuelas.

Enseguida mencionó la importancia de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que desarrolla el pensamiento crítico, valores, defensa del medio ambiente y amor por la cultura e historia de México.

Delgado Carrillo les comentó a los jóvenes de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que promueve hábitos sanos de estilo de vida, previene adicciones y elimina la venta de comida chatarra en el interior de las escuelas.

