Jalisco, con 276 mdp en segundo trimestre para red carretera; en 2026, partida extraordinaria, urgen en Morena

CDMX — El próximo lunes, la Cámara de Diputados recibirá el proyecto de Paquete Económico 2026 del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y legisladores de Morena y aliados señalan que dentro del presupuesto se solicitará una partida extraordinaria para atender la red carretera de Jalisco.

Aunque al segundo trimestre de 2025, los recursos asignados para el estado de Jalisco para mantenimiento y construcción de infraestructura carretera ascienden a 276 millones, 994 mil, 089 pesos, un total de 21 diputados, 18 de Morena y el resto del PT y PVEM, gestionan recursos para la red carretera de Jalisco.

Los legisladores enfatizan que la infraestructura carretera representa una problemática de alta prioridad.

“Morena y aliados somos punta de lanza en la búsqueda de beneficios reales para los jaliscienses”, dijo Alberto Maldonado, coordinador de los diputados morenistas por Jalisco, cargo que le dio su líder parlamentario, Ricardo Monreal.

“El grave deterioro de la infraestructura carretera de la entidad es una problemática de alta prioridad y una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, que requiere de una oportuna intervención”, señala el morenista.

El legislador dijo que se solicitará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja que se prevea una partida extraordinaria destinada al mantenimiento y rehabilitación de la red carretera del estado en el marco del análisis del PEF 2026.

Alberto Maldonado indicó esta petición obedece a que los diputados federales consideran indispensable la asignación de recursos extraordinarios que permitan atender y garantizar la seguridad de los usuarios de carreteras, conectividad regional y el fortalecimiento de la economía estatal”.

Este medio ha buscado al diputado Alberto Maldonado Chavarín con el fin de obtener más información respecto a los avances de mantenimiento y rehabilitación de la red carretera con los recientes recursos públicos que le asignó Hacienda y el monto que prevén solicitar como presupuesto a ese rubro.