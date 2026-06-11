El detrás de cámaras del Estadio CDMX: así se vive el Mundial dentro… con sobreprecios y protestas en los accesos

Inicia la fiesta mundialista Al interior del Estadio CDMX hay sobreprecio, mientras que afuera hay protestas. (Lalo Flores e Iván Guevara)

Sobreprecios dentro... protestas afuera.

La fiesta del Mundial 2026 ya se vive en el Estadio CDMX, donde miles de aficionados comenzaron a llegar desde temprana hora para presenciar el partido inaugural.

Sin embargo, más allá del ambiente futbolero que domina las tribunas, el acceso al inmueble ha estado marcado por una compleja operación de movilidad, fuertes dispositivos de seguridad y diversas protestas que han provocado caos en los alrededores.

¿Cómo ha sido la llegada al Coloso de Santa Úrsula?

Los asistentes han tenido que sortear largos recorridos a pie, filtros de revisión y cierres viales implementados por las autoridades para garantizar la seguridad del evento.

A ello se suman distintas manifestaciones registradas este jueves en la capital del país, algunas de ellas en puntos clave para quienes se dirigen al estadio.

Uno de los bloqueos más importantes es el realizado por integrantes de colectivos de madres buscadoras.

Integrantes del colectivo Mariposas Buscadoras, asimismo, avanzaron sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de los Multifamiliares de la colonia Educación, provocando afectaciones adicionales en una de las principales vías de acceso hacia la zona del estadio.

La movilización se suma a otras protestas registradas en la ciudad durante la jornada mundialista.

“México necesita seguridad, no mundial de mierda”, dice una de las pancartas de un activista en las inmediaciones del Estadio.

Protestas mundialistas Afuera del Estadio CDMX hay distintas protestas, entre ellas, del magisterio disidente. (Iván Guevara)

¿Cómo se vive el Mundial 2026 dentro del Estadio CDMX?

Mientras tanto, dentro del inmueble el ambiente es completamente distinto. Pantallas gigantes, zonas de activación de patrocinadores, voluntarios de la FIFA y miles de aficionados provenientes de distintos países forman parte del escenario que convierte al Coloso de Santa Úrsula en el centro de atención del planeta.

No obstante, una de las sorpresas negativas entre los asistentes son los sobreprecios al interior del estadio.

Una cerveza doble de 750 mililitros alcanza los 290 pesos, mientras que otros productos de alimentos y bebidas también registran costos superiores a los habituales.

Esa misma cerveza, en una tienda de conveniencia, cuesta alrededor de 32 pesos.

Emoción mundialista Así luce la cancha del Estadio CDMX a minutos de que arranque el Mundial (Lalo Flores)

En los asientos, a los asistentes se les ha dado sombreros y banderas con distintos colores y motivos tradicionales vernáculos, por sección, para que al inicio del partido se pueda representar el lábaro patrio en la tribuna.

México enfrentará a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, en el mismo recinto en el que se coronaron Pelé y Maradona._Con información de Iván Guevara y Eduardo Flores.