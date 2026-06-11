Tenemos una voluntad de diálogo permanente: Mario Delgado ante reuniones con la CNTE

Mario Delgado Carrillo FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carillo, dio a conocer los resultados de la reunión que las autoridades de la Segob, SEP e ISSSTE tuvieron con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el fin de llegar a un acuerdo que responda a las demandas del magisterio.

El día de ayer no lograron llegar a la conclusión esperada, por lo que Delgado Carillo explicó que han invitado a la CNTE a un nuevo dialogo. “Los convocamos porque tenemos una voluntad de dialogo permanente”, enfatizó. Por ello, añadió que el objetivo es invitar a las y a los educadores a que participen en el diseño de la nueva Reforma.

Entre los 100 compromisos que hizo la mandataria Claudia Sheinbaum después de asumir la presidencia, se encuentra el número 23 que surgió como parte de las demandas de las y los maestros que durante su campaña le decían que querían cambiar a la Usicamm.

Ante esto, el titular de la SEP, informó que llevaron a cabo una amplísima exposición de la forma en la que, desde 1946 a la fecha, ha cambiado el marco jurídico y la relación entre el Gobierno y los maestros. Es decir la evolución por la que ha pasado el apartado B del artículo 123, en el que se regulan las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores públicos.

“Sin embargo hay un rechazo a una iniciativa que todavía no existe. Entonces les dijimos: bueno para que no tengan dudas participen en una mesa con sus abogados, una mesa técnica, y que vayan dando cuenta que se consideren sus aportaciones“. La mesa técnica se va a desarrollar en la semana previa al regreso a clases en agosto.

Delgado Carillo, además comento que lo que si tienen claro es que no pueden quedarse a escuchar a un único grupo de maestros, debido a que se va a tratar de una Reforma que tendrá mucho impacto en la vida de todos los educadores.

Como parte de la iniciativa va a tener lugar una consulta de escuela por escuela, maestro por maestro para que ellas y ellos sean quienes decidan la nueva relación que tendrán el Estado y el magisterio. Se busca que prevalezcan los derechos laborales y la transparencia.

En el tema de las pensiones “ellos dicen abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, no estamos de acuerdo nosotros con esa ley, pero se ha presentado muchas veces la imposibilidad económica financiera de su abrogación por el impacto que tendría”. Esto a causa de que no se puede recuperar el dinero que no se ahorro en años anteriores.