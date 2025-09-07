En jaque salud y medio ambiente por plásticos de un solo uso; impacto económico de 13mmdd anuales

México no cuenta con ley nacional sobre regulación para Plásticos de un Solo Uso. (La Crónica de Hoy)

La aparición de Plásticos en la vida humana significó un avance en la seguridad alimentaria, higiene, empaquetado y transporte de alimentos y productos farmacéuticos, entre otros muchos.

Sin embargo, la mala gestión de los desechos plásticos, especialmente la relacionada con los plásticos de un solo uso (PSU), desde bolsas, vasos, platos, cajas, envases de comida preparada, botellas, entre otros artículos ha generado preocupación por en al menos tres aspectos fundamentales: Salud humana, Medio ambiente y fauna, así como un fuerte impacto económico hasta por 13 mil millones de dólares anuales en este rubro sin contar otras áreas.

Las pérdidas económicas de la contaminación por plásticos están asociadas con la reducción de ingresos por turismo, debido a los problemas estéticos del plástico varado a lo largo de las costas; y los efectos negativos en las embarcaciones, en la producción de energía, en la pesca y los recursos acuícolas.

Lo preocupante es que investigaciones advierten que la exposición a los microplásticos y a los químicos que se les añaden a los plásticos durante su procesamiento son disruptores endocrinos y sugieren que la exposición a químicos podría causar desequilibrios hormonales y problemas reproductivos como la infertilidad e incluso cáncer.

Así lo advierte una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado titulado “La regulación de los plásticos de un solo uso: países seleccionados de América Latina” donde se establece que , los microplásticos están presentes en el agua potable, en productos alimenticios, especialmente mariscos y sal; y un adulto promedio podría consumir alrededor de 5 gramos de plástico semanalmente.

Recuerda que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) ha estimado que el daño económico por plásticos en el mar en la industria de turismo, pesca y transporte en esta región es de 1.3 mil millones de dólares

Se estima que el 15% de las especies afectadas por ingestión o enredos con basura marina están en peligro de extinción, que la basura marina perjudica a más de 600 especies, y que para el 2050 el 99% de las aves marinas habrán ingerido plásticos

En México, de acuerdo con la fundación Heinrich Böll Stiftung (2021), las playas están llenas de microplásticos provenientes de artículos de pesca, del turismo y de aguas residuales.

SIN LEGISLACION EN MEXICO

Sin una legislación nacional, México es de los países con más rezago en América Latina por esta situación donde naciones como Perú, Panamá, Colombia o hasta Ecuador cuentan con una ley para regular el uso de plásticos de un solo uso.

Contrario a esos países, México no cuenta con una legislación nacional que regule los plásticos de un solo uso; sin embargo, 31 de sus 32 entidades federativas cuentan con medidas legislativas para regular algunos plásticos de un solo uso en particular o en general aunque falta homogeneizarla.

En México, al año se generan entre 43 y 50 kilogramos de residuos plásticos per cápita, de los cuales se estima que entre el 38 al 58% se gestiona de forma inadecuada, es decir, que entre 2.1 y 4.5 millones de toneladas de plásticos se fugan al medio ambiente, especialmente a ríos, mares y océanos.

SE DESECHA EL 95 %

De acuerdo a la investigación, la industria alimentaria es la principal usuaria de PSU, ya que representa casi el 35% de la producción mundial de envases; y casi el 95% de los envases de alimentos se desechan después de usarse solo una vez; además, el 85% de estos envases se convierten en residuos mal gestionados

Respecto de las bolsas de plástico, se estima que a nivel mundial se utilizan 5 billones cada año.

Sin embargo, se estima que el 91% de los plásticos producidos no se han reciclado, esto a pesar de la evidencia de sus impactos nocivos al ser desechados de forma inadecuada.

Aspecto que genera contaminación, no solo en diversos recursos naturales (océanos, suelos, aguas superficiales y subterráneas) sino también, después de descomponerse forman microplásticos que tienen impactos negativos para el medio ambiente, los seres humanos y otras formas de vida.

IMPACTO EN MEDIO AMBIENTE

Se estima que entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas métricas de plásticos llegan a los océanos anualmente. La mayor parte de esta contaminación corresponde a PSU, que proviene principalmente de países que carecen de infraestructura para gestionar adecuadamente los residuos

Como el 99% de los plásticos se fabrican a partir de combustibles fósiles, la producción de plásticos contribuye al calentamiento global en cada punto de su ciclo de vida.

Desde el proceso de perforación para extraer los materiales para su fabricación, hasta el proceso de reciclado químico, instalaciones en donde las incineran los residuos plásticos, actividad que contribuye a la contaminación del aire.

De hecho se han encontrado altas concentraciones de plásticos en los océanos, especialmente bolsas de plástico, producto que puede obstruir las vías respiratorias y los estómagos de cientos de especies.

Según el documento, existe evidencia que los productos químicos tóxicos añadidos a los plásticos durante su producción se traspasan del plástico ingerido a los tejidos de los animales, y en consecuencia también entran en la cadena alimenticia, incluyendo a los seres humanos.

La investigación del IBD establece que la contaminación por microplásticos puede ser peligrosa para la vida silvestre, ya que cuando se ingieren pueden acumularse fácilmente dentro del cuerpo y causar problemas de salud, tales como órganos perforados o bloqueos intestinales que pueden causar la muerte.

Se han encontrado ballenas varadas con el estómago lleno de basura plástica, también aves marinas y tortugas, entre muchas otras especies.

