Industria de carga aérea reconoce las capacidades del AIFA

Autoridades y empresas revisan operación de carga en el AIFA

Autoridades federales y representantes de la industria de carga aérea y terrestre realizaron una visita de supervisión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para revisar el funcionamiento de las operaciones de carga, así como los avances en infraestructura y modernización de sistemas.

En la visita participaron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y directivos del AIFA, además de representantes de aerolíneas de carga, empresas de mensajería y agencias aduanales.

El recorrido tuvo como objetivo atender inquietudes del sector privado y evaluar las condiciones operativas del aeropuerto en materia logística y aduanera.

Autoridades federales señalaron que el AIFA cuenta con capacidad para manejar operaciones de carga a gran escala y destacaron la implementación de procesos tecnológicos y aduaneros orientados a reducir tiempos de tránsito de mercancías.

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, afirmaron que la coordinación entre el gobierno y la industria busca fortalecer las capacidades del sistema aeroportuario del Valle de México y consolidar la operación de carga en el AIFA.

Además, representantes de empresas de carga y mensajería manifestaron su intención de mantener y ampliar operaciones en el aeropuerto. También señalaron que la conectividad terrestre y aérea facilita la distribución nacional e internacional de mercancías y expresaron interés en continuar invirtiendo en infraestructura dentro del complejo aeroportuario.

La ANAM informó además sobre avances en la modernización de las aduanas instaladas en el aeropuerto, con el objetivo de agilizar procesos de revisión y control para distintos tipos de mercancías, incluidos productos perecederos y de alto valor.