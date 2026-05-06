Más de 37 millones participan en el Primer Simulacro Nacional 2026 en todo el país

Primer Simulacro Nacional 2026 37 millones participaron en el Simulacro Nacional. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

México realizó el Primer Simulacro Nacional 2026 con la participación de más de 37 millones de personas y el registro de 167 mil 810 inmuebles en 2 mil 421 municipios de las 32 entidades federativas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El ejercicio se llevó a cabo en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y tuvo como principal hipótesis un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero en 21 estados del país.

En otras entidades también se realizaron prácticas preventivas por incendios, huracanes, inundaciones, tsunamis, colapso de estructuras y amenazas múltiples.

A las 11:00 horas comenzaron las actividades de evacuación y activación de protocolos de emergencia en oficinas públicas, hospitales, escuelas y edificios gubernamentales.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó que durante el simulacro se activaron 23 mil altavoces de alerta sísmica en zonas de alta sismicidad como Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Chiapas y Tlaxcala.

Además, destacó que el sistema de alertamiento por telefonía móvil llegó a más de 87 millones de celulares en el país, con una efectividad superior al 95 por ciento.

La funcionaria explicó que para este ejercicio se desplegó una fuerza de tarea integrada por más de 770 mil elementos especializados de distintas instituciones, junto con 21 mil 687 vehículos terrestres, 466 aeronaves y casi 3 mil unidades médicas disponibles para atención de emergencias.

Velázquez Alzúa señaló que el simulacro forma parte de las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para evaluar la capacidad de reacción ante emergencias de gran magnitud y reforzar la cultura de prevención entre la población.

En el Estado de México participaron más de un millón 458 mil personas. Las autoridades estatales reportaron el registro de 19 mil 819 inmuebles, cifra superior a la del ejercicio realizado el año pasado.

En municipios como Ecatepec, dependencias locales y cuerpos de emergencia realizaron evacuaciones y revisaron tiempos de respuesta ante un posible terremoto de gran intensidad.

En la Ciudad de México también se sumaron oficinas públicas y edificios legislativos. El Congreso capitalino informó que participaron 601 personas en sus cuatro inmuebles y que el tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 47 segundos.

Mientras tanto, en distintas zonas del sur de la capital, el simulacro se realizó de manera ordenada, con movilización de brigadas, personal de Protección Civil y ciudadanos que siguieron los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.